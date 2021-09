“Exploté”: Forlán contó por qué dejó Atenas tras cruzarse con los dueños de la SAD

El exentrenador de Atenas de San Carlos, Diego Forlán, reveló que las continuas indicaciones que les hacían los responsables de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que administra al equipo llevaron a su destitución la semana pasada, luego de la derrota ante Rampla Juniors por la primera fecha de la segunda ronda del campeonato de Segunda División.

El director técnico confirmó lo que se rumoreaba: que los dueños de la SAD, los argentinos Andrés y Juan Pablo Fassi, padre e hijo al frente también de Talleres de Córdoba y el Grupo Pachuca mexicano, le indicaban decisiones técnicas y jugadores para poner y sacar del equipo.

"Los Fassi me sugerían a quién poner y sacar del equipo. En una de las reuniones que tuvimos menos mal que andaba con tapabocas porque se me desfiguró la cara de la calentura", señaló Forlán este lunes al programa Tirando Paredes de radio 1010AM.

También contó diálogos que mantuvo con Juan Pablo Fassi, quien es quien está al frente de Atenas.

"Lo que le dije a Juan Pablo (Fassi) es 'ustedes me vinieron a buscar como entrenador y yo al equipo lo manejo como quiero', pero me contestó que me iban a seguir sugiriendo por más que yo dijera blanco y ellos negro".

Tras el partido ante Rampla Juniors, con victoria picapiedra, el responsable de la SAD cuestionó el rendimiento del equipo.

“Me dijo: 'Este equipo no nos representa, jugamos contra un cuadro que no tiene cancha para entrenar y no cobra'. Ahí mi error fue hablar con él en caliente, no tendría que haberlo hecho", dijo Forlán.

"En esa charla, Juan Pablo (Fassi) me comentó: 'Jugamos al pelotazo, nos tendrías que haber escuchado que tenemos más de 40 años de fútbol...'. Y ahí exploté. Le dije clarito: 'tenés dos opciones: aguantarme o echarme, porque esto no lo voy a permitir más".

👋🏼 ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬!



Agradecemos el compromiso y el trabajo de Diego Forlán y su cuerpo técnico.



Éxitos en los desafíos que vendrán.



𝙀𝙡 𝙢𝙖́𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧 pic.twitter.com/P5d2iV7kbV — Atenas SAD (@AtenasSAD) September 18, 2021

Finalmente, tras el encontronazo, se determinó la destitución de Forlán y su cuerpo técnico.

"Claramente, mi salida de Atenas no es por algo deportivo”, comentó. “Si fuera por eso, habría pasado al terminar la primera rueda porque había un tiempo para que asuma un nuevo técnico, como hizo Danubio con Fossati".

Para el DT es “una lástima” lo que pasó en el equipo por el grupo que se había formado. “Estábamos en zona de playoffs faltando 10 partidos. La salida no se dio de la mejor manera".

"Si saben tanto de fútbol, que dirijan ellos", agregó en referencia a los Fassi.

Forlán firmó su vínculo como entrenador de Atenas el 18 de marzo. Fue cesado seis meses después, el 16 de setiembre.

Así fue la campaña de Forlán en Atenas, que estuvo las primeras cuatro fechas sin ganar y su primer triunfo fue resonante, contra Defensor Sporting. Además, sumó goleadas ante Villa Teresa y Juventud: