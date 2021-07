FA votó interpelación a Falero por concesión a Katoen Natie que mereció reparos de socios

La Cámara de Senadores aprobó este martes, solo con los votos del Frente Amplio, la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por el contrato firmado entre el gobierno y la compañía belga Katoen Natie, que extendió por 50 años más la concesión de la terminal portuaria (TCP).

En marzo de este año, el presidente Luis Lacalle Pou anunció ante el Parlamento que su gobierno había llegado a un acuerdo con Katoen Natie, por el cual la empresa desistía de encarar un juicio internacional contra Uruguay y se comprometía a realizar una inversión de US$ 460 millones en los próximos años, a cambio de la extensión hasta 2081 de la concesión.

Desde la oposición han cuestionado la "falta de transparencia" en la negociación, y advierten que con el acuerdo se estaría otorgando un monopolio durante 60 años por vía administrativa.

El senador del MPP Charles Carrera, quien será el miembro interpelante, dijo que en el proceso existieron un "conjunto de ilegalidades", así como una "pérdida de soberanía en el manejo de la política portuaria".

"El puerto es un tema muy sensible para el país, en lo económico y en lo social. Tiene una gran incidencia en los temas de competitividad, en el comercio exterior, interior, exportadores e importadores", afirmó Carrera.

Quien participó como ministro de Transporte en las negociaciones con Katoen Natie fue el hoy ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En marzo, ante la comisión de Transporte del Senado, Heber dijo que se trataba de un "gran acuerdo, altamente conveniente para Uruguay y para el puerto de Montevideo".

"Hemos establecido evitar la posibilidad de un juicio por US$ 1.500 millones que era un dolor de cabeza, no solo por la demanda en sí, sino porque iba a congelar la situación del puerto. No iba a haber inversiones y captación de cargas”, afirmó en esa oportunidad.

Este lunes, la bancada de senadores del Partido Nacional recibió por este tema al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al prosecretario Rodrigo Ferrés y al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.

Si bien solo el Frente Amplio votó a favor de la interpelación, la firma del acuerdo con Katoen Natie no solo ha merecido reparos desde la oposición. Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto han señalado sus bemoles con algunos términos.

Este martes, durante la sesión, el líder Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo "compartir" con Carrera que "el tiempo que se concede a la empresa belga puede ser excesivo", aunque señaló que su partido entiende que no es el mejor momento para convocar a un ministro que está en recuperación por un percance de salud –Falero se acaba de reintegrar al ministerio tras ser operado de un tumor próximo a un ojo–, y que además lleva poco tiempo en el cargo.

"Votamos negativo no porque no tengamos interés en interiorizarnos en los detalles de la negociación. Hemos hecho un pedido de informes para recibir la información referente a ese juicio al que estaba sometido el Estado uruguayo, producto aparentemente de políticas equivocadas de 15 años de administración. Tenemos sumo interés en saber los detalles, pero no votamos la moción porque entendemos que no es momento de convocar a un ministro que tiene ciertos problemas personales, aparte del poco tiempo en el cargo", expresó el senador.

Manini agregó que a su juicio hay "un antecedente clarito" de una concesión "excesiva". "Se hizo lo mismo cuando se negoció con UPM, cuando se hicieron entre cuatro paredes determinados acuerdos", afirmó.

En el Partido Colorado, tras varias consultas, dieron su apoyo "en términos generales" al acuerdo con la multinacional, pero sugirieron complementar el marco legal vigente y adaptarlo a las condiciones actuales de esa concesión. El Comité Ejecutivo Nacional partidario anunció a fines de junio promoverá una nueva ley de Puertos para regular esta actividad como servicio público. En diálogo con El Observador, el secretario general colorado y expresidente, Julio María Sanguinetti, sostuvo que no existe claridad con respecto a la naturaleza del servicio portuario.

Esa propuesta de los colorados es cuestionada a su vez desde el Frente Amplio, en el entendido de que "demuestra" las dudas en torno a la legalidad de la extensión de la concesión.