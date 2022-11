Fabián Coito dirigirá por segunda vez en su carrera a un equipo de Primera en Uruguay

El entrenador Fabián Coito, de 55 años, dirigirá por segunda vez en su larga trayectoria a un equipo de Primera división: este sábado fue confirmado como técnico de Deportivo Maldonado por las temporadas 2023 y 2024.

Sustituirá en el cargo a Francisco Palladino, quien continuará su carrera en Chile.

#Bienvenido



Deportivo Maldonado SAD le da la bienvenida oficial a Fabián Coito como entrenador de nuestro plantel principal para las temporadas 2023 y 2024.



Bienvenido a Maldonado!!! #VamosMaldonado #Bienvenido #SigamosHaciendoHistoria pic.twitter.com/9V8exTWh85 — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) November 19, 2022

Coito comenzó como técnico en 2004 al frente del plantel principal de Central Español (antes dirigió a la Tercera división), pero luego se dedicó a las selecciones juveniles de Uruguay.

Desde 2007 a 2018 hizo toda la escalera en juveniles de AUF, dirigiendo desde sub 15 a sub 23 (también estuvo de interino en la mayor), y entre 2019 y 2021, dirigió a las selecciones mayor y sub 23 de Honduras.

El último año estuvo al frente de Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, del que se desvinculó el 10 de noviembre.