Facturación por exportación de lácteos mejoró 2% en el primer trimestre del año

La facturación derivada de las exportaciones uruguayas de productos lácteos acumulada al tercer mes del año 2020 mejoró 2% comparada a la del mismo período de 2019, dado por que el mayor ingreso recibido por leche en polvo entera y quesos superó a la de la caída de manteca y leche en polvo descremada.

Eso establecieron los técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), quienes informaron que considerando el conjunto de los rubros leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos y manteca en los primeros tres meses de este año se exportó por US$ 139,7 millones (con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas).

Comparando el primer trimestre de 2020 con igual lapso de 2019, en leche en polvo entera las exportaciones medidas en dólares crecieron 13%, las de leche en polvo descremada cayeron 13%, las de quesos aumentaron 17% y las de manteca disminuyeron 73%.

Si la medición se hace con base al volumen colocado, se apreció una caída de 1% en leche en polvo entera, una caída de 27% en leche en polvo descremada, una aumento de 19% en quesos y una caída de 71% en manteca.

En relación a los precios promedio logrados, siempre con base en la comparación de esos períodos, hubo un aumento de 14% en leche en polvo entera, una suba de 20% en leche en polvo descremada, una caída de 2% en quesos y cayó 5% en manteca.

Considerando lo más reciente, es decir exclusivamente lo que sucedió con los negocios correspondientes a marzo de 2020, los precios promedio fueron: US$ 3.329 para leche en polvo entera, US$ 2.656 para leche en polvo descremada, US$ 4.186 para quesos y US$ 4.077 para manteca.

Las cifras de la operativa internacional

US$ 2.969 por tonelada es el valor promedio en el índice de precios GDT (Global Dairy Trade de Nueva Zelanda) con base en el remate de Fonterra del martes 7 de abril.

1,2% subió el índice global –para todos los lácteos comercializados– de precios en relación al evento anterior.

20.302 toneladas fue el volumen de lácteos que se comercializó en el remate.

2,1% subió el precio promedio de la leche en polvo entera –a US$ 2.820/ton–; el producto lácteo que más se exporta desde Uruguay.

A continuación, el informe completo elaborado por los técnicos del Inale, donde se menciona los resultados de marzo y del trimestre inicial de 2020 comparados con anteriores registros, remitido a El Observador:

