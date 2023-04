Facundo Muñoa, la historia del amigo de Darwin Núñez que vive en la casita de Boston River

Facundo Muñoa mide tan solo 1,71 metros. Pero el domingo le dejó su marca a Defensor Sporting con un gol de cabeza. Fue en el Parque Artigas de Las Piedras, donde Boston River derrotó 1-0 al violeta alejándolo de la punta del Torneo Apertura, donde el líder es Peñarol.

Inés Guimaraens

La 26 con la que hizo su primer gol en Primera

"Fue un centro de Pedro Silva, me la tiró a la cabeza y traté de colocarla al segundo palo porque el golero había salido un poco y había quedado el palo descubierto. Fue una jugada que habíamos trabajado en la semana porque así les podíamos hacer daño", contó Muñoa, de 18 años, a Referí.

Zurdo, habilidoso y con buen uno contra uno, este volante ofensivo debutó en el primer equipo del Sastre el pasado 26 de marzo, entrando por Martín Fernández Figueira contra Fénix, en la octava fecha del Apertura.

Después, el venezolano Daniel Farías le confió la titularidad ante Wanderers, y Alejandro Apud lo mantuvo ante La Luz y Defensor Sporting.

"Llegué a Boston River por intermedio de Julio Santín, un amigo de mi padre de toda la vida que trabaja en las formativas de Boston. Lo llamó para decirle si quería venir a probarme y vine". Eso fue hace dos años. Muñoa tenía 15 años y tras superar la prueba fue fichado en Quinta división.

Boston River lo alojó en la casita para juveniles que tenía en el Centro, cerca de la Plaza Cagancha, por la calle Colonia. El año pasado se mudó a la sede del club, en la calle Saladero Fariña.

Tres años antes, Peñarol lo había ido a buscar a Artigas. Tenía todo acordado para llegar a Montevideo junto a su hermano Enzo. "Arreglamos dos semanas después de que arrancó el liceo y como no había cupos en ningún liceo de Solymar, donde estaba la casita de juveniles de Peñarol, mis padres no nos dejaron venir. Siempre me inculcaron que tenía que hacer el liceo junto con el fútbol".

Inés Guimaraens

Por entonces, Muñoa jugaba en Pirata Juniors de Artigas, el club del que se declara hincha fanático.

Allá en Artigas se formó en el baby fútbol en La Luz con Nery Retamoso a orillas del río Cuareim, en una cancha que en cada crecida del río queda totalmente inundada.

Su carrera tiene varios puntos de contacto con la de Darwin Núñez.

Darwin se formó también en La Luz, con el mismo entrenador, y después arrancó en las formativas de San Miguel que después se lo dio en préstamo a Pirata

"Lo conozco a Darwin, somos amigos, y cada tanto intercambiamos mensajes. Mi padre y su padre son muy amigos", contó.

De Mauricio Muñoa, su padre, Facundo heredó la pierna zurda. "Jugó en Wanderers de Artigas con Bibiano, el padre de Darwin, y es hincha fanático de Pirata. Darwin le regaló una camiseta de Uruguay, de la mayor".

Inés Guimaraens

La camiseta de Pirata Juniors, el club de sus amores

Mauricio trabaja en OSE y su madre, Verónica Dos Santos, es masoterapeuta. "Somos una familia trabajadora, nunca me faltó un plato de comida, pero tampoco sobraba. No vivíamos en la zona inundable del barrio Pirata, pero varias veces nos quedamos sin jugar cuando se inundaba la cancha de La Luz".

"El primer club al que me fui a probar fue al San Eugenio. Pero me pusieron de golero. Fui ese día y no fui más", recordó.

Por eso se fue a La Luz, con Retamoso, donde salió campeón tres años consecutivos con la generación 2004.

"En mi primer año fui goleador. Tenía seis años y jugaba de 9, en el 2010. En la final contra Zorrilla me saqué a tres de encima y la metí de zurda. Las otras dos finales se las ganamos a Nacional".

Su socio era entonces Bryan Paz, con el que se entendía de memoria. Bryan es sobrino de Ruben Paz. Es volante, diestro, y actualmente está en la Cuarta de Liverpool.

Los tres años de baby fue convocado a la selección de Artigas. En Pirata llegó a jugar en sub 14 y a alternar en la sub 17, dando tres años de ventaja.

El llamado de Boston River lo hizo armar el bolso para bajar a la capital.

Su hermano Enzo terminó en Maldonado. "Tiene 21 años y está en la Tercera de Deportivo Maldonado. Ya superó dos operaciones de rodilla. Es la voz positiva de la familia, siempre dando para adelante", contó con emoción y admiración.

Inés Guimaraens

Todos los entrenadores que tuvo le dejaron enseñanzas. Después de Retamoso siguió Jackson Pérez en Pirata. Luego tuvo a Erardo Cóccaro con Alan Figueredo de preparador físico, en la Quinta de Boston River, y a Fernando Rodino con Manolo Gómez en la Cuarta. "Otro que siempre me aconsejó mucho fue Juan Ahuntchain, el coordinador de Boston".

En un equipo que promovió o le dio minutos en Primera a un montón de jugadores formados en Defensor Sporting, Muñoa es ahora uno de los talentos formados en Boston River. "Acá siempre tenemos el ejemplo de Ronald Araujo", comenzó sobre el riverense formado en Huracán de Rivera y que llegó a Montevideo para jugar en Rentistas y luego en Boston River para defender en la actualidad a Barcelona.

Desde siempre admira a Lionel Messi. También le gusta ver a Paulo Dybala y a Sergio Busquerts, porque además de jugar de enganche o mediapunta, también se desempeña como volante central.

Representado por Gonzalo Sierra, el volante tiene contrato hasta fines de 2025. Llegó hasta quinto de liceo en el IAVA y retomará los estudios cuando empiece a compaginar sus horarios como profesional.

Desde Artigas se trajo sus sueños futboleros a la casita del Boston y ahora las primeras pinceladas de talento de su pierna zurda se empiezan a ver en el fútbol profesional.