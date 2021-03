Fernanda Maldonado: “El agropecuario es un sector machista”

¿Cómo encara el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias?

Es un gran honor que el Presidente de la República (Luis Lacalle Pou), el ministro de Ganadería (Carlos María Uriarte) y el subsecretario (Juan Ignacio Buffa) hayan confiado en mí para ocupar este cargo.

Es una gran responsabilidad y desafío, implica una gran oportunidad, porque desde la Dirección General se pueden impulsar muchas políticas que desde el sector privado venía reivindicando.

Es un gran desafío ser participe de la elaboración de políticas públicas que le pueden cambiar la vida a muchas personas en lo económico, lo humano y lo social, cosa que me interesa y muchas veces me desvela.

Soy hija de pequeños productores de Colonia, viví desde chica las dificultades que tienen los pequeños productores y sus hijos para poder acceder a la educación. Hoy tengo la posibilidad de influir activamente en la elaboración de políticas que pueden cambiar en algo esa realidad.

Como mujer es un desafío diario. Con el plan nos comprometemos a darle posibilidades a las que vengan y seguir abriendo puertas, porque las mujeres tienen diferencias en remuneraciones, en el trato y en las posibilidades de acceder a cargos, no solo en el área privada, ahora también lo veo en el área pública.

Carlos María Uriarte, Fernanda Maldonado y Juan Ignacio Buffa cuando asumieron sus cargos en el MGAP

¿Vivió alguna vez ese tipo de situaciones?

Sí, muchas veces me ha pasado, por ser mujer, no poder acceder a determinados trabajos o tener dificultades para acceder a reuniones donde directamente se me decía: ‘No podes ser parte porque sos mujer’. Me ha pasado y me sigue pasando.

Se vive casi cotidianamente el que el trato sea diferente por ser mujer.

¿El gremialismo agropecuario es un sector machista?

Sí, es un sector machista. Ha cambiado mucho, pero sigue siendo machista. Y no solamente me refiero a los hombres, el machismo no se atribuye solamente a los hombres. El sector agropecuario es un sector machista. El otro día leí en una entrevista una frase que me gustó mucho: ‘Veo mas mujeres en el sector agropecuario, lo que no significa que el sector sea menos machista’, y es así.

¿Y la política?

También. Ha evolucionado, pero falta mucho por hacer todavía.

¿Cómo ve a la mujer rural?

La veo más empoderada, pero hay mucho por hacer. Muchas veces pregunto por las mujeres y el género y me dicen ‘acá estamos bien porque de 20 personas 10 son mujeres’. Pero el tema no pasa solo por la cantidad de mujeres que hay trabajando y tampoco se puede plantear un enfoque de mujeres contra hombres.

Nosotros trabajamos para construir juntos y para que las diferencias sean contempladas y no impliquen una imposibilidad de acceso. Tenemos que lograr la igualdad de oportunidades en el trabajo. Hay que seguir trabajando en cosas muy pequeñas y simples, por ejemplo, quién es el titular del Dicose (División de Contralor de Semovientes) en la empresa, o el titular ante BPS, para que al momento de las dificultades ninguno quede desamparado, porque hoy mayoritariamente la más desamparada es la mujer.

¿Qué le aconsejaría a la mujer del sector agropecuario?

Primero que se una. La unión hace la fuerza. En el semestre pasado me tocó presidir la Reunión Especializada en Agricultura Familiar y una conclusión que abordamos es que una de las cosas con las que las mujeres se sentían más afectadas en la pandemia era el aislamiento. Sola es muy difícil y más en el sector agropecuario. Una de las cosas que a veces pasa en el campo es que ante la presencia de algunos problemas el aislamiento se siente un poco más, como por ejemplo las situaciones de violencia.

El consejo que siempre damos es que se acerquen a los grupos de trabajo y que sean muy activas en las reivindicaciones y propuestas, que hagan llegar su problemática porque hoy van a encontrar autoridades sensibles para encontrar soluciones a todo nivel, que no dejen de luchar para cada vez ser más las que estemos en cargos de relevancia y podamos aportar a la toma de decisiones.

Analía Pereira

Fernanda Maldonado en su oficina en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

¿Tiene una mujer referente?

No quiero nombrar a una porque son muchas. Conocí a muchas mujeres muy luchadoras en el sector agropecuario. Tuve mujeres que me han inspirado mucho en la lucha día a día del trabajo rural, mi madre fue una de ellas. Vengo de una familia netamente rural y cuando crecí y empecé a vincularme a la actividad profesional, y sobre todo a la gremial, conocí a muchísimas mujeres que son muy fuertes dentro del gremialismo agropecuario y que han luchado mucho para acceder a cargos de representación que son típicamente ocupados por hombres, como delegaturas vinculadas a la sanidad animal, a mercados o negociaciones internacionales, donde da mucho trabajo que la mujer pueda acceder como representante del sector. Y las que pudieron hacerlo han mostrado un trabajo de excelencia.

Sin duda en la política he conocido mujeres muy emprendedoras y con mucho carácter que están ocupando cargos de mucha jerarquía, como la propia ministra de Economía (Azucena Arbeleche), que lleva con sensibilidad y humanidad la política económica de nuestro país o nuestra vicepresidenta de la República (Beatríz Argimón). Son mujeres de gran relevancia de las que aprendo día a día de cómo se manejan en este mundo de hombres.

¿Entiende que faltan mujeres en el gobierno?

Sin duda creo que hacen falta más mujeres. Ante un problema son visiones diferentes, porque somos diferentes y eso está bueno que esté presente. Me parece que estaría bueno incorporar más mujeres en el gobierno. A las que están, les envío mi mayor admiración.

Visualizar el trabajo en el 8M

Para Fernanda Maldonado, el Día Internacional de la Mujer este año tiene como consigna visualizar el trabajo no remunerado. “Todo ese trabajo que por lo general lleva adelante la mujer hay que ponerlo sobre la mesa y valorarlo”, dijo.

Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está en pleno desarrollo del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias. Tras haber concluido las consultas a la ciudadanía y a la institucionalidad agropecuaria acerca de qué desigualdades existían en el sector, el próximo paso es empezar a desarrollar las políticas.

Maldonado indicó a El Observador que próximamente se empezarán a discutir las políticas a implementar, y dijo que no se descarta compartir con otras instituciones y ministerios la información obtenida de las consultas.

"El plan va más allá de medidas de apoyo o intervenciones directas en emprendimientos encabezados por mujeres rurales. Esto va a sacudir un poco los cimientos de cómo se elaboran las políticas publicas", destacó.

Según dijo la directora, este plan de políticas públicas de género llevará a corregir errores que se vienen cometiendo en la elaboración de políticas y a implementar una perspectiva de género en la elaboración de las nuevas.