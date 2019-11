Alberto Fernández no pedirá los US$ 11 mil millones que restan de crédito del FMI

El presidente electo de Argentina., Alberto Fernández, que asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, renunciará a recibir los US$ 11 mil millones del acuerdo que firmó el gobierno saliente de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Yo quiero dejar de pedir, y que me dejen pagar", dijo el futuro mandatario argentino, según recoge el diario La Nación de Buenos Aires.

El monto del préstamo con el FMI es por US$ 57 mil millones, de los que se han recibido más de US$ 45 mil, de acuerdo a Fernández

"Si tenés un problema, porque estás endeudado, ¿vos creés que la solución es seguir endeudándote?", dijo Fernández en una entrevista con Radio con Vos que reprodujo La Nación

El líder peronista afirmó que "podemos hacerlo, absolutamente", en relación a dejar de recibir el resto de lo pactado con el FMI

De acuerdo a la versión de La Nación, Fernández dijo que si decía que "voy a hacer tal cosa!", que se supiera que lo iba a cumplir. Los acuerdos que no se cumplieron, agregó, los firmó Macri, a quien derrotó en la primera vuelta de las elecciones argentinas el pasado 27 de octubre.

"Queremos que no nos presten más plata, pero que dejen que nos desarrollemos. Discutamos el tiempo que necesito para poder desarrollarme, pero no me den más plata", remató.

La economía argentina arrastra 20 meses de recesión y Macri tuvo que anunciar una renegociación de títulos de la deuda colocados en el mercado local. Según el FMI, la actividad económica caerá 3,1 % este año.

La deuda creció unos 100.000 millones de dólares en su gobierno y supera ahora el 90% del Producto Interno Bruto, según organismos internacionales. Cuando asumió en 2015, el endeudamiento era de un 38% del PIB.

(con información de AFP)