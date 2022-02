Fernando Pereira y Pablo Iturralde acuerdan debatir la semana previa al referéndum

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, acordaron verse las caras en un debate en la semana previa al domingo 27 de marzo, en la recta final de la campaña hacia el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Así lo informó el frenteamplista a El Observador, luego de intercambiar llamadas con el dirigente nacionalista.

"Me llamó porque dice que nunca había dicho que no, y claramente yo tampoco lo había invitado, sino que eso es algo que hacen los medios. Los dos estábamos de acuerdo en que hubiera debate y faltaba coordinar el medio y el formato", explicó Pereira. De esta manera, el flamante presidente de la coalición de izquierda debatirá con Iturralde y con el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, coordinador de la campaña por el No, según había adelantado Telemundo.

Consultado respecto a por qué no se concretaron estas instancias con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Pereira indicó: "Los medios me han dicho que los han invitado y que ambos han dado respuesta negativa". "Me hubiera gustado, pero entiendo que no debatir es parte de la vida. Ahora, después no vale quejarse cuando otros no debaten. Porque mirá que escuché por años la queja de que no se debate, pero luego actúan de manera contraria a lo que dijeron durante mucho tiempo", cuestionó.

Pereira indicó a su vez que estará presente en los debates de la nueva temporada de Todas las Voces, que organizará intercambios en duplas con el motivo del referéndum.