FIFA 23: mirá las valoraciones de los jugadores de la selección uruguaya

Este miércoles en el videojuego de fútbol FIFA 23 salió el DLC (contenido adicional) por la Copa del Mundo que iniciará el 20 de noviembre en Qatar. En esta actualización no solo se puede disputar el torneo más importante y avanzar a través de las fases con el equipo que el usuario elija, sino que también se pueden jugar partidos de la realidad con las alineaciones que presentaron las naciones.

Por default, el equipo titular de Uruguay presenta una formación de 4-4-2. Los dos futbolistas con la valoración más alta en la celeste son el reciente campeón uruguayo con Nacional, Luis Suárez, y una de las figuras del Real Madrid, Federico Valverde, ambos con 85 puntos.

Los sigue Giorgian De Arrascaeta, flamante ganador de la Copa Libertadores con el Flamengo. El exjugador de Defensor Sporting y Cruzeiro tiene una valoración de 84 puntos y en la formación aparece como mediocampista por izquierda. Los defensas José María Giménez y Ronald Araújo tienen 83. El primero aparece como zaguero por la derecha y el segundo, que se recupera de una lesión, pero irá al mundial, como lateral derecho.

Con 81 se encuentran los delanteros del Liverpool y del Valencia, Darwin Núñez y Edinson Cavani, el mediocampista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, y el capitán del Sporting Lisboa, Sebastián Coates.

En la formación que tiene en el FIFA 23 el equipo dirigido por Diego Alonso hay apariciones que contrastan con el equipo que los uruguayos esperan ver en el torneo. En lugar de Sergio Rochet, el arquero titular es Fernando Muslera. Darwin Núñez está de suplente y deja la delantera a los salteños Cavani y Suárez. Y quizá lo más llamativo, Nahitan Nández ocupa la posición de mediocampista por derecha.

Nández no solo no se encuentra en la lista de 55 reservados —que luego bajará a 26 citados—, sino que tampoco fue tenido en cuenta por Alonso, desde que el "Tornado" asumió como técnico. La situación de Nández con la selección cambió luego de que su ex pareja presentara una denuncia por violencia de género a fines del año pasado y se librara una orden de detención.