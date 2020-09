FIFA presentó a Matías Viña como una de las “apuestas” para Catar 2022

El lateral de la selección uruguaya y de Palmeiras de Brasil, Matías Viña, fue destacado por la FIFA en su portal de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, en el que se hace una presentación del futbolista que brilló en Nacional el año pasado.

El jugador de 22 años debutó en la celeste en setiembre de 2019 ante Costa Rica y luego fue titular en los siguientes cinco partidos que cerraron el año, señala la FIFA sobre “una de las apuestas jóvenes de Tabárez en Uruguay” que “espera afirmarse en las eliminatorias para Catar”.

En la entrevista Viña cuenta distintas situaciones complicadas de su carrera, como su llegada a Nacional “de grande” con 17 años y la fractura de clavícula que lo dejó afuera los primeros seis meses en los tricolores.

Leonardo Carreño

También repasa su momento en la selección sub 20 que fue campeona sudamericana y el gol que le metió a Brasil en la fase final. “Ahí empezó a cambiar todo, porque aún no había debutado en Nacional y solo me conocían en mi pueblo. Pero ese gol me dio una exposición linda, sí, pero que me costó aprender a manejar. Todavía hoy me cuesta”, dijo el oriundo de Empalme Olmos.

En 2018 no se dieron las cosas como esperaba. “Tenía muchas expectativas para 2018, pero no me tocó jugar en el club mientras otros de chicos del sub-20 se consolidaban en sus equipos o se iban al exterior”, manifestó.

Leonardo Carreño

"La verdad, hasta pensé en largar, pero mi madre que dijo que siguiera peleando por el sueño. Entonces cambié el enfoque, asumí que si no jugaba era por algo y redoblé el esfuerzo pensando en el futuro”, agregó.

Luego tuvo su consolidación y su explosión en 2019, lo que lo llevó a ser convocado por Oscar Tabárez.

“No me la creí hasta que me llamó el delegado de la selección”, dijo sobre su primera citación para la selección. “Uno sueña, pero lo ve un poco lejos jugando en Uruguay. Cuando vi a mis compañeros por primera vez fue una locura: ¡a varios venía viéndolos por tele en los últimos tres mundiales!”.

@Uruguay

Viña también recordó la emoción de cuando Tabárez le confirmó que por primera vez iba a ser titular ante Estados Unidos. “Yo me pongo nervioso antes de cualquier partido, imagínate este. Por eso el día antes solo le llamé a mi madre, y le pedí que no le avise a nadie”, contó.

“Ella para calmarme me mandó una foto con mi hermano festejando el día que le ganamos a Ghana en el Mundial de Sudáfrica. ¡Me metí en el baño a llorar, no aguanté la euforia!”, agregó.

La camiseta de Messi y las Eliminatorias

Uno de los partidos que jugó Viña fue ante Argentina en Israel, en el que cambió la camiseta con Lionel Messi. “Suárez me ayudó a cambiarla”, contó.

“Desde que robaron en casa de mi madre, la tengo conmigo. Ahora si jugamos y se me va, me quedo tranquilo, ¡total, ya tengo la mía!”, agregó el ex Nacional, que tiene pendiente terminar el liceo.

“No pude, porque no me daban los tiempos, pero lo haré. Por mí y por mi familia, que se sacrificó para que hiciera ambas cosas”, comentó.

@Palmeiras

De cara a las Eliminatorias, Viña señaló que está contento con su pase a Palmeiras de Brasil, donde se perfeccionará en su posición. “Probarme acá también sumó para decidirme a venir, y me está yendo bien”, expresó.

El lateral lamentó la pandemia de coronavirus y la paralización del fútbol. “Lo siento, porque venía siendo llamado y este parate ya me quitó el sueño de jugar la Copa América”, señaló.

Sobre el nivel de Uruguay a nivel continental, no tuvo reparos en decir que es una de las mejores selecciones. “Yo no viví una Eliminatoria, Copa América o un Mundial de mayores desde adentro, pero acepto que hoy, en Sudamérica, somos una selección fuerte. Habrá que demostrarlo”.

Además, Viña dijo que se siente parte del proceso y se imagina llegando a Catar. “Si preguntabas en 2018, ¿te ves ahí? Obviamente te decía que no. Pero hoy tengo la posibilidad y está claro que se vive diferente. Ahora queda trabajar para mantenerse y después llegar al Mundial. Yo pienso que puedo estar”.