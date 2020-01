Fiscal cambiará el castigo al hombre que debía lavar tres veces el auto que robó

Después que se levante la feria judicial, la fiscal de Maldonado Ana Dean cambiará la condición para la suspensión de la pena del hombre que robó un vehículo en el centro de la capital departamental, informó Subrayado y confirmó El Observador.

Una de las condiciones acordadas el pasado viernes era que durante 90 días el hombre debía lavar el vehículo tres veces "con cera y con silicona a los plásticos", de modo de lograr una "reparación material y simbólica".

Sin embargo, la fiscal llamó al dueño del auto porque "no se consultó" en el momento de la audiencia sobre la medida que tomó. "Me dijo que no estaba en desacuerdo con la salida de la suspensión (de la pena) pero no quería esa condición", dijo a El Observador, y reconoció que ese día hubo 12 detenidos en Fiscalía. "Se nos pasó el agua", sostuvo.

Aclaró que todavía no resolvió qué condición se le impondrá al hombre.

El acuerdo pactado con la fiscal lleva por nombre suspensión condicional de la pena, y es una de las figuras que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). De cumplir con lo acordado, el hombre no quedará con antecedentes penales y puede volver a obtener el beneficio, ya que el CPP no establece como impedimento para tener este tratamiento especial el hecho de ya haberlo concedido.

La fiscal Dean dijo a El Observador que el hombre, dueño de un taller mecánico, declaró que había salido de un local bailable en la mañana del jueves 9 totalmente borracho, y que se subió a un auto ajeno por error. La policía lo encontró poco tiempo después en la intersección de las calles Dodera y Doctor Edye. Se había dormido dentro del coche.

"Estuvo tomando toda la noche en el lugar, y en determinado momento una de las personas con las que estaba le dijo: '¿Te llevás el auto y lo vichás y yo lo recojo más tarde en el taller?'", contó Dean. Pero era una broma.

"Se quedó dormido a dos cuadras del lugar en virtud de la cantidad de alcohol que había consumido", agregó la fiscal.