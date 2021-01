Fiscal Gómez logró el doble de imputaciones por homicidios que Morales en 2019

El fiscal de Homicidios que más imputaciones por año ha logrado desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) es Juan Gómez. En 2018 la Justicia le concedió 145 enjuiciamientos, aunque gran parte de ese año fue el único fiscal especializado en asesinatos que tenía el Ministerio Público. El año siguiente, cuando se reforzó la materia con el ingreso de la fiscal Mirta Morales, la cifra de Gomez fue menor –80– y en 2020 formalizó solo 40 investigaciones penales, porque por disposición de la Fiscalía de Corte a partir de julio pasó a dedicarse solamente a los juicios que ya estaban en proceso, por lo dejó de recibir nuevas denuncias.

Por esa razón, la fiscalía de Gómez –creada en noviembre de 2017, cuando comenzó a regir el CPP– tiene hoy solo 40 casos en trámite esperando por una resolución, mientras que la fiscal Morales acumula actualmente 513 denuncias a las que no ha dado tratamiento, según surge de un pedido de acceso a la información que El Observador dirigió al Ministerio Público, y en el que también consultó por las imputaciones de los fiscales de Flagrancia de Montevideo.

Morales, que asumió en su cargo el 16 de octubre de 2018, llegó a las 44 formalizaciones penales en 2019, poco más de la mitad del nivel de Gómez de ese año, y hasta octubre de 2020 –fecha en la que cerraron los datos enviados en el informe– la fiscal de 2º Turno de Homicidios logró que la Justicia le aceptara 40 imputaciones, el mismo número anual alcanzado por Gómez hasta julio de 2020.

Los datos de la Fiscalía también incluyen las cifras del trabajo de Adriana Edelman, quien asumió el 26 de mayo pasado como la tercera fiscal de Homicidios ante el retiro de Gómez de la actividad de Flagrancia. A partir de este enero Gómez asumirá como fiscal adjunto de Corte. En 2020, Edelman llevó adelante 20 formalizaciones penales y, hasta la fecha de cierre de los datos de Fiscalía, tenía en su buzón 366 denuncias sin iniciar aún las investigaciones.

La tercera Fiscalía de Delitos Económicos

Aunque no es la única pauta de análisis, la cantidad de imputaciones que logran los fiscales y el número de investigaciones sin conclusiones son dos parámetros que tiene el Ministerio Público para evaluar el desempeño de los fiscales y tomar decisiones en función de esa realidad.



Así, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió crear una tercera Fiscalía de Delitos Económicos, a raíz de la cantidad de casos en trámite que tiene actualmente el fiscal Ricardo Lackner



Según informó El Observador el 16 de noviembre, mientras en la oficina del otro fiscal de la materia, Enrique Rodríguez, había entonces cerca de 260 denuncias en trámite, en la de Lackner había más 1.000 casos a los que aún no había dado respuesta, lo que produce un efecto de "cuello de botella" que se procurará evitar con el refuerzo previsto.



Por otra parte, fuentes de la institución señalaron que estas estadísticas no tienen en cuenta el estilo de trabajo de cada fiscal, y que no debe perderse de vista que una elevada cifra de casos en trámite puede significar que el fiscal en cuestión procura evitar el archivo y la renuncia a la resolución del caso, incluso cuando no hay suficientes evidencias como para solicitar una audiencia de formalización.

Otras diferencias

Otras fiscalías especializadas, como las de Delitos Económicos o las de Estupefacientes, también han alcanzado diferentes números de imputaciones.

En el caso de las primeras, el fiscal Lackner, conocido por tener a cargo la investigación de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, tiene un promedio mensual de imputaciones de 3,3, menos de la mitad del promedio que ha alcanzado el fiscal Rodríguez, con 8,4. Medido por año, los promedios son de 38 y 98,3, respectivamente.

Si se observa el total de imputaciones en el plazo analizado –del 1º de noviembre de 2017 al 11 de octubre de este año–, la diferencia total a favor de Rodríguez es de 219 formalizaciones penales –76 contra 295–, pero eso también se explica porque Lackner asumió como titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 2º Turno recién en noviembre de 2018, un año después que su colega, que lo hizo cuando comenzó a funcionar el nuevo CPP, en noviembre de 2017.

En Estupefacientes, también hay una brecha a favor de la fiscal Mónica Ferrero, quien dirige actualmente investigaciones que apuntan contra grandes bandas de narcotraficantes, como el caso de 4.500 kilos de cocaína que fueron incautados en junio de 2019 en el puerto de Hamburgo (Alemania) o la indagatoria de los vínculos de la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) con delincuentes uruguayos.

Ferrero, que está al frente de su fiscalía desde noviembre de 2017, lleva adelante en promedio 17,5 imputaciones por mes, dos formalizaciones por encima del ritmo de la fiscal de Estupefacientes de 2º Turno, Stella Llorente, que tiene un promedio mensual de 15,2.

Llorente, que al igual que Lackner tomó posesión de su cargo en noviembre de 2018, ha realizado por año un promedio de 175 enjuiciamientos, al tiempo que la cifra de Ferrero asciende a 204,3. En total, en los casi dos años que lleva como fiscal de Estupefacientes, Llorente inició 350 formalizaciones penales, mientras que Ferrero –con un año más de trabajo– alcanzó las 613.