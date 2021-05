Fluida colocación de ovinos Texel en el mercado paraguayo

Los negocios de exportación de ovinos a Paraguay están fluidos, la vía de comercialización con Uruguay se abrió hace varios años y hoy los paraguayos están apostando a la cría de genética ovina con más énfasis, si bien en ese destino es un rubro secundario, explicó a El Observador José Ignacio Lucas, integrante de la cabaña Don José, de Cerro Largo.

En febrero esa cabaña negoció la exportación de 195 ejemplares Texel entre los que había hembras y machos de pedigrí, y borregas servidas por padres de la cabaña. Los animales viajaron en los primeros días de mayo.

Desde 2008 se envían ovinos a Paraguay.

Más complejos que faenan

Hace cinco años que Lucas vivía y trabajaba en el rubro en Paraguay, pero en noviembre de 2020 volvió a Uruguay con la mira puesta en un proyecto de cría ovina para producción de carne en aquel país con la cabaña asociada El Resplandor SA. En ese marco es que se concretó en febrero el negocio mencionado.

Según contó, la repercusión de la venta fue muy buena y hay buenas expectativas para el proyecto ya que la industria frigorífica en Paraguay “dio un paso más y empezó a abrir más puntos de faena para la parte ovina, que era lo que faltaba, un estímulo desde ese punto”.

Para los criadores uruguayos, mencionó, la opción de venderle animales a este país “es una vía más de salida para quienes aún apuestan a la oveja en un momento en el que este rubro tiene mucha incertidumbre”, por ejemplo por el abigeato o los ataques de perros a majadas.

Animales en Paraguay, pasando cuarentena en Bajo Chaco, Cabaña El Resplandor SA.

Hoy exportan varias cabañas

La exportación con ese destino se da desde hace varios años, explicó.

En 2008 una delegación de paraguayos llegó a la cabaña Don José y tras pasar unos días conociendo la raza concretaron el primer negocio en el que se enviaron ovejas y carneros pedigrí y MO. A partir de ahí la exportación se repitió año a año, ya que los productores de Paraguay comenzaron a apostar por la creación de cabañas.

Hoy son varias las cabañas uruguayas que exportan a ese país con fines de cría, explicó, aunque recordó que un año un productor grande de ese país importó más de 10.000 ovejas de Uruguay con destino a producción de carne.

“Hoy lo que más se está dando son negocios con base en genética. El ovino está en un momento interesante en Paraguay, empezaron a aparecer muchas cabañas nuevas que tienen a Uruguay muy bien catalogado en cuanto a genética”, sostuvo, y añadió que el hecho de que los criadores, por ejemplo de Texel, en Uruguay, importen genética de Nueva Zelanda y Australia permite que las líneas que se producen sean muy buenas.

En 2018 la cabaña Don José envió animales de plantel con la idea de hacer un núcleo de genética Texel en ese país con su cabaña asociada. Ahora, y con proyectos en el tintero, se piensa también en negociar embriones.

Desde 2008, el año del comienzo de la venta, esta cabaña ha enviado seis camiones, en los que se cargan aproximadamente 200 ejemplares.

La cabaña Don José está ubicada en Cerro Largo.

Valores de referencia

Lucas explicó que los valores obtenidos en la última exportación han sido buenos.

En el remate de febrero los animales pedigrí se pagaron muy bien, indicó.

Los carneros pedigrí se valorizaron en US$ 2.800 y las borregas de pedigrí en US$ 1.500. Los animales comerciales, preferentemente de dos o cuatro dientes, se comercializaron entre US$ 88 y US$ 110.

“Paraguay es un cliente que viene con un potencial muy interesante para el Texel. Han estado apostando firme en cuanto a genética en varias cabañas de Urugay, y no les tiembla el pulso al momento de pagar un animal bueno porque hoy el negocio está bien posicionado en ese país”, expresó Lucas.

“Ahora tenemos que jugar un buen papel con la industria para que esto tenga sustento en el tiempo”, concluyó el cabañero.