Fossati dijo que hubo "obstáculos" hasta que Delgado declaró que "había que colaborar"

La fiscal Gabriela Fossati, que investigó el caso Astesiano hasta ser apartada en marzo por el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que "los primeros dos meses" de la investigación "fueron muy difíciles". "Se encontraban obstáculos para investigar, se pedían informes y se demoraban", hasta que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, declaró "que había que colaborar".

"Yo solicité, conseguí una orden de detención de quien era el custodio del presidente de la República y se fue a Suárez y Reyes", dijo este martes en entrevista con el programa radial Las cosas en su sitio (Sarandí). "Eso obviamente fue un shock y fue una molestia importante. En un primer momento la reacción fue de mucha soledad. No puedo hablar del vínculo con mi superior porque estoy sujeta a jerarquía, quizá lo pueda decir más adelante, sí puedo decir que no cayó bien", dijo la fiscal que prevé abandonar el ministerio público en el mes de setiembre.

Fossati quiso "destacar" a "una persona dentro de la institución" que ella investigaba, es decir, Presidencia. "Es el secretario de Presidencia, Delgado, que en un momento, no sé qué lo iluminó, si es alguna energía que me protege a mí, entendió la realidad e hizo algunos comentarios a través de los medios de comunicación de que había que colaborar. Y yo reconozco que a partir de ese momento que fue más o menos por el 20 de noviembre; diciembre fue un mes muy provechoso", sostuvo.

Qué dijo Delgado sobre el caso Astesiano

Delgado fue citado a declarar en noviembre por la fiscal Fossati. "Nuestra obligación como funcionarios y como gobernantes es darle todo lo que la Fiscalía necesite. Colaborar como venimos colaborando desde el primer día para que tenga todos los elementos para tomar las decisiones que tenga que tomar en esto hasta el fondo, y como no tenemos nada que ocultar lo hacemos con mucha tranquilidad y estamos a la orden para lo que necesite”, aseguró el secretario, según consignó El País.

"Yo creo en la Justicia, y eso quizá me diferencia con algunos actores políticos. Creo en la Justicia y no soy de los que opina que lo político está por encima de lo jurídico", dijo Delgado.

Según se informó en las últimas horas, Astesiano declaró al por entonces fiscal subrogante Fernando Romano que estaba sufriendo amenazas en el centro carcelario en el que estaba y que, a raíz de haber vinculado a Delgado al ingreso de dos ciudadanos rusos al país en pandemia, habían empeorado sus condiciones en la prisión.

Fossati dijo este martes que "antes de esa declaración de Delgado" en noviembre de 2022 "era todo mucho más dificultoso" investigar. "Pero es entendible, a nadie le gusta ser investigado", agregó

"Ejemplos claros: me dicen oficialmente que se puede recuperar un 3% de la información (del celular de Astesiano). Los años no solo nos dan arrugas, por suerte nos da experiencia, lo primero que hago es voy lo digo en la audiencia, porque sé que va a salir en la opinión pública y al otro día me hablan de un 100%, que tampoco era un 100%, era menos", explicó.

"Yo pude investigar y llegué a determinadas conclusiones que no le gustaron a otro sector, entonces ahí se pasó para el otro lado la presión", aseguró la fiscal.