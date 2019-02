Fucile se alejó de Plaza Colonia sin jugar

“Vos acá tenés que ser feliz”, dijo el gerenciador de Plaza Colonia, Carlos Manta, al defensa Jorge Fucile unos días antes de que se confirmara su incorporación al club.

Un mes después Fucile no fue feliz y decidió alejarse del club. La noticia fue llamativa porque el jugador ni siquiera llegó a debutar en Plaza.

Manta explicó a Referí los motivos por los cuales Fucile se alejó de la institución.

“El vino solo, hay temas personales que no los podemos solucionar nosotros ni nadie, sintió el cambio y como dijimos desde el primer momento si no se sentía feliz no lo íbamos a retener por un papel. Por lo tanto, lo mantuvimos hasta que sea sintiera bien. Como no se sentía bien consideramos que había que ser respetuosos con el jugador y su trayectoria y se fue”, dijo.

El gerenciador de Plaza manifestó que se rescindió el contrato sin problemas “Rescindimos de común acuerdo me gustaría remarcar a Fucile como una persona excelente”.

“Son jugadores de nivel y no podemos atarlos a un contrato, así que mientras se sientan bien van a quedarse. Cuando no les podamos dar la tranquilidad y se sientan mal, porque no tenemos infraestructura adecuada, ahí les dejamos las manos libres para que sigan su camino”, había dicho Manta a Referí el 11 de febrero, cuando el club había confirmado las incorporaciones de Fucile y Luis Aguiar.