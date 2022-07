Fuerte ajuste en la propuesta de valores por el ganado gordo

El faltante de oferta ha sido en las últimas semanas el motor que ha impulsado a los precios del ganado gordo. Pero ese mismo faltante ha llevado a que varias industrias hayan decidido parar la actividad, dar licencias y, con ello, plantear un ajuste marcado de precios para la hacienda con destino a faena.

Desde mitad de semana los frigoríficos proponen entre 20 y 30 centavos de dólar por kilo por debajo de la semana pasada. Negocios por los que se conseguían arriba de US$ 5,50 por kilo a la carne hoy se plantea entre US$ 5,20 y US$ 5,30. Posiblemente este cambio ponga un freno e impacte en la concertación de nuevos negocios. El mercado está expectante para ver cuál será la dimensión del ajuste, es decir qué baja se convalidará.

A la vez, hay pocos novillos, los verdeos siguen atrasados. “Por más que forzaran el precio muchos novillos no iban a haber”, señaló un consignatario.

En la vaca es mayor la amplitud de precios, puede ir de US$ 5 a US$ 5,20, abajo de los US$ 5,40 por kilo que se alcanzaban a hacer la semana pasada como precio de punta por las mejores, de buena calidad y carcasas bien pesadas.

Las entradas varían mucho dependiendo de la planta, desde cinco días a dos semanas.

Hay un impulso generado por las cuadrillas kosher para los novillos de punta. Y la brecha es muy marcada entre novillo y vaca.

Varias industrias bajan la actividad

En julio varias industrias no faenarán o reducirán su actividad a menos jornadas semanales: Tacuarembó deja de operar todo el mes por licencia y reformas; Colonia reabría esta semana y postergó hasta el 11 de julio; Canelones y Carrasco operan menos días a la semana; San Jacinto cierra las dos primeras semanas de julio; BPU dará licencias por 20 días; y PUL no tiene fechas definidas, pero también daría licencias en julio.

Con estos movimientos, la faena seguramente quedará debajo de las 40.000 cabezas semanales. Van tres semanas consecutivas de caída de la faena, la pasada finalizó con 43.611 y quedó 22% abajo comparada con la misma semana del año pasado. Posiblemente el dato de faena de junio marque por primera vez desde abril de 2021 un volumen que no alcance las 200 mil reses mensuales.

Hasta ahora hay un marcado desfasaje entre el ganado local y el precio de exportación, motivo por el que la “relación hacienda exportación” que publica el Instituto Nacional de Carnes (INAC) llegó a su máximo valor desde 2013 con 1,059 para el novillo, superando ampliamente el promedio histórico de 0,933.

El valor por tonelada de carne vacuna exportada se encuentra un escalón abajo respecto a mayo, pero se mantiene firme arriba de US$ 5.000. La semana pasada promedió US$ 5.210, de acuerdo a los datos primarios del INAC. En el acumulado del año la suba interanual es de casi 30%, pasó de US$ 3.956 a US$ 5.129 en lo que va de 2022.

En el mercado de reposición, en los negocios particulares hay cautela y la demanda es selectiva. Esta semana hubo un ajuste para los terneros en el remate de Pantalla Uruguay. Promediaron US$ 2,88 con una baja de 3,5% respecto a los US$ 2,97 de mayo y 32% más que en junio de 2021. Nuevamente se mostró preferencia por los negocios cortos, con mejor desempeño en los novillos más grandes.

En lanares el mercado mantiene su firmeza en el periodo de menor oferta del año. Los valores han mostrado estabilidad, con el cordero hasta 35 kg cotizando sobre US$ 4,54 por kilo, y con alguna ganancia en otras categorías. Los borregos rondan los US$ 4,62, capones US$ 4,20 y ovejas US$ 4,16.

En junio van faenados más de 70.000 ovinos, 54% más que en igual mes de 2021. En lo que va del año se achica la brecha con 2021, ya está solo 2% abajo del año pasado, con 550.486 lanares.

El precio de exportación para carne ovina está en valores estables en el eje de los US$ 5.200 por tonelada, con Brasil dando señales de recuperación, China que sigue flojo y Medio Oriente que ha resurgido como destino.

