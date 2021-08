Fuerte demanda de inversores por deuda del Estado en pesos nominales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó este martes una nueva colocación de deuda en el mercado local, esta vez correspondiente a la nueva nota del Tesoro en pesos nominales a tasa fija con vencimiento en agosto de 2025.

Inicialmente el monto ofertado era por $ 1.350 millones (unos US$ 31 millones) y se recibieron propuestas por $ 8.601 millones (US$ 197 millones), es decir por seis veces más. Finalmente el MEF aceptó adjudicar $ 2.700 millones (unos US$ 62 millones) por los que se pagará una tasa interna de retorno de 7,42% anual, según informó la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF en su sitio web. Las autoridades tienen la potestad de aceptar hasta el doble del monto licitado, opción que se tomó en esta oportunidad. El MEF había ofrecido un cupón anual de referencia de 7,5% para el lanzamiento de esa emisión.

Para esta serie están previstas dos reaperturas que tendrán lugar el 12 de octubre y el 7 de diciembre próximo. Inicialmente el monto total establecido de la serie es de $ 4.050 millones.

En el marco del calendario de emisiones del segundo semestre de año, el MEF prevé colocar deuda en el mercado doméstico por un monto base de US$ 531 millones. Esto incluye las emisiones en unidades indexadas (UI), en unidades previsionales (UP) denominadas en moneda local y en pesos a tasa fija.

Las necesidades de fondeo totales del gobierno central para 2021 se estimaron en US$ 4.931 millones, y las de 2022 se proyectan en US$ 3.691 millones.