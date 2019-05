Fuerte sismo de magnitud 7,5 en Perú

Un fuerte sismo de magnitud 7,5 sacudió este domingo la región peruana de Loreto, provocando alarma entre la población, pero sin causar víctimas aunque sí daños materiales en viviendas, según los primeros informes divulgados por Defensa Civil.

El epicentro del sismo, cuya magnitud inicial de 7,2 fue revisada al alza por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se ubicó a 70 kilómetros al sureste de Lagunas, en el norte del país, a una profundidad de 141 kilómetros. Ocurrió a las 02H41 locales (07H41 GMT), según el IGP.

En tanto, el Instituto Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo tuvo una magnitud de 8 y que se produjo a una profundidad de 110 kilómetros. Lagunas es un distrito de la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto. Su población es de 12.000 habitantes.

#AHORA Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Luego de los sismos registrados, se reportó el corte de la corriente eléctrica. Bomberos ya peinan las zonas afectadas, tras colapso de casonas antiguas casas en la calle Mariscal Castilla. #AlertasBomberos

Fotos: @bomberosPE pic.twitter.com/wg1IjaAADN — Bomberos Perú (@bomberosPE) May 26, 2019

Generalmente, cuanto mayor es la profundidad del sismo menor es el impacto o daño que causa en la superficie. Sin embargo, la onda expansiva resulta en estos casos más amplía, lo cual explica que se haya sentido en Ecuador, Colombia y Venezuela.

En Perú, además de Loreto, el sismo se sintió en las regiones del norte y del centro de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín y Cajamarca, así como en la capital del país.

El temblor duró 127 segundos y en la capital Lima obligó a salir a la población de sus casas a pesar de la madrugada y la lluvia que caía a esa hora.

El geólogo Patricio Valderrama, del Centro de Monitoreo y Prevención de Desastres, indicó que "el norte del Perú no siente un sismo así desde el gran terremoto de 1970", en alusión al terrible sismo de 7,9 grados que devastó la región de Ancash dejando más de 70.000 muertos.

El ministerio del Interior informó en su cuenta Twitter que no se han reportado víctimas hasta el momento, pero sí derrumbes de algunas viviendas. Yurimaguas, la ciudad más cercana al epicentro, era una de las zonas con daños materiales, según las primeras informaciones de la televisión.

Primeras imágenes luego de los sismos ocurridos en Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. #AlertasBomberos

Video: @bomberosPE pic.twitter.com/miV5ak8Gf6 — Bomberos Perú (@bomberosPE) May 26, 2019

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registro en sus sismógrafos una magnitud de 8,0. El presidente peruano Martín Vizcarra escribió en su cuenta Twitter que autoridades evalúan las zonas afectadas.

"A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El Centro de Emergencia viene monitoreando y evaluando la situación", indicó el mandatario.

El alcalde de Lagunas, Arri Pezo, dijo que la población no quiere ingresar a sus casas por temor a nuevas réplicas del fuerte sismo. "No se podía caminar a la hora del sismo, las cosas caían. No podemos verificar si tenemos daños porque no hay energía eléctrica", dijo Pezo a la radio RPP.

El alcalde de Yurimaguas, Hugo Araujo, informó que se ha reportado el colapso de varias viviendas antiguas. "Hay muchas casas antiguas que han quedado colapsadas (construidas de adobe) por este sismo fuerte", detalló Araujo.

El director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, aseguró que no son frecuentes las réplicas por la profundidad del epicentro del sismo. "Es casi mínima esa posibilidad", acotó el científico.

Perú se halla, como sus vecinos del Pacífico sudamericano Chile y Ecuador, en una región muy sísmica. El pasado 24 de enero otro sismo, de 6,0 grados de magnitud, sacudió la costa central de Perú causando daños menores y seis heridos en localidades cercanas a las centenarias Líneas de Nazca (costa sur).

También afectó a Ecuador

La onda expansiva del terremoto registrado en la selva peruana se extendió también hacia el vecino Ecuador, donde se reportaron cortes de energía en algunas localidades de la amazonia.

El sismo se sintió también en la costera Guayaquil, al borde del océano Pacífico.

"Hemos realizado el monitoreo respectivo en cada ciudad para levantar información y reporte de daños tras el sismo, hasta el momento no tenemos novedades", escribió el vicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner en su cuenta de la red Twitter.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien se encuentra en Lima para asistir a una cumbre de la Comunidad Andina este domingo, también indicó por Twitter estar al tanto de la repercusión del sismo en su país. "Estoy pendiente de la información sobre el fuerte sismo registrado esta madrugada. El vicepresidente @ottosonnenh ya se comunicó con el prefecto de Zamora Chinchipe. Se han reportado cortes de energía en Yantzaza. Compatriotas, es importante informarse por canales oficiales", tuiteó el presidente Moreno.

Reportes de la prensa peruana señalaron que el sismo también se sintió en regiones de Colombia y Venezuela.

(AFP)