Fuerte suba en los precios de combustibles que mirará el gobierno para fijar tarifas en abril

La suba en los precios de los combustibles en la Costa del Golfo de México en EEUU —que se observa desde diciembre pasado— incrementó su ritmo en los primeros días de marzo junto con los precios del petróleo, tras el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este mercado es la referencia que toma la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) todos los meses para la elaboración del informe de Precios Paridad de Importación (PPI), que luego el Poder Ejecutivo toma como insumo para definir el precio de las tarifas de Ancap.

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU actualizados al lunes 7 de marzo, muestran que en los primeros 10 días desde la vigencia de la nueva ventana de medición –comenzó el 26 de febrero y termina el 25 de marzo– los precios siguieron en ascenso y tuvieron variaciones significativas.

Para el símil de la nafta uruguaya el valor promedio por galón se ubicó hasta el momento en US$ 3,118 con una suba de 18,5% respecto al mes inmediato anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

El gasoil, por su parte, tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI, está un 26% por encima de la medición anterior. El precio promedio del galón fue de US$ 3,517, según datos procesados por El Observador.

La próxima actualización de las tarifas en Uruguay está prevista para abril, luego de la última corrección registrada a comienzo de mes con aumentos de 2% en todos los combustibles que comercializa Ancap.

Perspectivas

Se espera que los aumentos del petróleo impulsen el precio promedio de la gasolina en EEUU a US$ 4,1 por galón durante el segundo trimestre de año, con lo que se superaría la barrera de los US$ 4 por primera vez desde julio de 2008. Para el diésel los precios promediarían los US$ 4,43 en el segundo cuarto de año, explica un reporte publicado este miércoles por la EIA.

La perspectiva energética a corto plazo está sujeta a “niveles elevados de incertidumbre” sobre el potencial de interrupciones en el suministro de petróleo vinculados al conflicto en Ucrania, las decisiones de producción de la OPEP+ y la velocidad a la que los productores de petróleo y gas natural de EE.UU aumenten las perforaciones, señaló el informe.

En febrero los precios al contado del crudo Brent promediaron los US$ 97 por barril, y los US$ 124 en la primera semana de marzo. Para este mes se esperan valores promedio de US$ 117, para el segundo trimestre de US$ 116, y de US$ 102 para la segunda mitad de 2022, de acuerdo con la EIA.

De todas formas, el reporte advierte que este pronóstico de precio “es muy incierto” y los “resultados reales” dependerán del grado en que las sanciones existentes impuestas a Rusia, cualquier posible sanción futura y las acciones corporativas independientes, afecten la producción de petróleo de este país o sus ventas de petróleo en el mercado global.

“Además, el grado en que otros productores de petróleo respondan a los precios actuales, así como los efectos que los desarrollos macroeconómicos puedan tener en la demanda mundial de petróleo, serán importantes para la formación del precio del petróleo en los próximos meses”, dice el informe.

El crudo tuvo un respiro en los mercados

Este miércoles el precio del crudo Brent para entrega en mayo cerraron en US$ 111, con baja de 13% respecto a la sesión anterior. El descenso se dio tras un gesto de apertura diplomática del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar su producción de crudo. Zelenski afirmó en una entrevista difundida por el canal estadounidense ABC que ya no insiste en que Ucrania integre la OTAN, uno de los temas esgrimidos por Rusia para invadir su país, informó AFP.