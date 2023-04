Futbolista uruguayo dijo que Diego Alonso lo dejó afuera de Qatar 2022 por no jugar 30 minutos en su club

"Mucho golpeó, mucho. Primero porque estuve esperando debutar en la selección por mucho tiempo. Me llegó el momento e hice bastante bien las cosas. Por ahí no hice demasiado, pero los pocos minutos que tuve lo hice bien. Dolió bastante porque era la primera y última chance que tenía de estar en un Mundial. Pegó y me jodió mucho". Las palabras pertenecen a Damián "Zorro" Suárez, lateral derecho de Getafe que se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 luego de haber debutado en la selección de la mano de Diego Alonso, en la recta final de las Eliminatorias.

"Te voy a ser sincero, la verdad que me costó mucho", expresó en declaraciones a 100% Deporte, de Sport 890, consultado sobre si había visto los partidos de Uruguay en el Mundial.

"Estaba muy caliente, muy quemado de la situación que me tocó vivir. Pero esto es fútbol también, no me puedo quedar solo con eso. Tenía muchas ganas e ilusión de estar con la selección en un Mundial, pero tampoco se termina el mundo", agregó.

"Creo que ya lo tenía muy decidido, lo tenía muy claro y decidió llevar a otros jugadores que pensó que estaban mejor físicamente y a nivel, y ya está; no hay que darle más vueltas", comentó. Alonso terminó formando la lista de 26 jugadores con Guillermo Varela y José Luis Rodríguez como laterales derechos. También llevó a Ronald Araujo, lesionado. El Pumita Rodríguez nunca había sido convocado ni había debutado con la celeste.

"Tuvimos una charla dos días antes de que él me dijera que no iba a estar convocado. Me dijo que por lo menos tenía que jugar 30 minutos porque no venía jugando los últimos partidos por una molestia muscular que todos saben que tenía. Eso fue un lunes, nosotros jugábamos el miércoles y me dijo que tenía que jugar al menos 30 minutos para que él viera que yo estaba bien. El entrenador de Getafe no me puso y supuestamente quedé afuera por no jugar 30 minutos", dijo Suárez.

Foto: Leonardo Carreño.

Damián Suárez

Un día antes de anunciarse la lista, el 9 de noviembre, Getafe perdió 1-0 en su visita a Almería y el entrenador Quique Sánchez Flores lo dejó en el banco de suplentes.

Consultado sobre si le pidió al DT que lo pusiera ese día, el futbolista respondió con asombro: "¿Cómo voy a ir yo a pedirle al técnico que me ponga 30 minutos porque me pierdo el Mundial? No es lo correcto. El partido no se dio para que entrara y no ponés a un lateral cuando vas perdiendo. No era lo correcto pedirle al entrenador. Eso ya estaba decidido hace tiempo, por las charlas que yo tuve con él (Diego Alonso). Tuve varias charlas que van a quedar entre nosotros dos como dos hombres que somos. No lo voy a andar diciendo ahora después de siete meses, sino quedo como un resentido, pero ya lo tenía decidido".

"Fue el técnico que me hizo debutar y siempre lo agradecí. Ya me había pasado con el Maestro, en la Copa América. Estaba yendo siempre y quedé afuera. En el Mundial lo mismo. Algo más debe haber, no seas malo, pero ya pasó, no quiero recordar esos momentos porque me jode bastante", concluyó.

Ante el inminente arribo de Marcelo Bielsa a la conducción técnica de Uruguay, Suárez, de 34 años, dijo que si es convocado volverá a jugar por Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la selección. Jamás".