Gabriel Neves fue operado y comienza su recuperación; ¿cuándo volverá?

El volante de Nacional, Gabriel Neves, fue operado este viernes en su pie derecho para ponerle fin a la molestia que no le permitía jugar con normalidad desde el pasado Torneo Clausura.

El futbolista de 22 años, que hoy en día es uno de los mediocampistas de más experiencia en el plantel de Gustavo Munúa, tendrá una recuperación de entre tres a cuatro semanas.

"Muchas gracias a todos por los mensajes! Salio todo bien y fue mas que sencillo. En breves ya estamos con todos y disfrutando de lo mas lindo. Vamo arriba!", escribió Neves este viernes tras su operación.

Muchas gracias a todos por los mensajes! Salio todo bien y fue mas que sencillo. En breves ya estamos con todos y disfrutando de lo mas lindo. Vamo arriba! 🔴⚪️🔵 — Gabi Neves † (@GabiNeves8) January 24, 2020

La intervención se definió luego de que el jugador hiciera un tratamiento en Buenos Aires que no le dio el resultado esperado.

“Hubo una leve mejora pero no se calmó del todo”, había comentado Neves el pasado 11 de enero en el Campus de Maldonado, donde los albos enfrentaron a River Plate argentino, al hablar del tratamiento.

Esta mañana @GabiNeves8 fue intervenido quirúrgicamente por los dres Julio Lopez, Alvaro Arsuaga y Gonzalo Harretche. Se realizó resección del neuroma de Morton sin complicaciones y con total éxito.

👇🏼Mandémosle toda la fuerza al 8️⃣ pic.twitter.com/3okxpXMx5N — Nacional (@Nacional) January 24, 2020

Ese día, el futbolista también explicó qué es lo que le pasaba en el pie. “Es un nervio que se me inserta entre los dedos y cuando me pongo el zapato, al apretarlo ya me duele. Es muy fuerte el dolor. Con el tratamiento en Argentina bajó un poco pero no lo sacó del todo”, comentó.

Leonardo Carreño

Esa lesión lo tuvo a maltraer en el cierre de la temporada pasada, donde quedó fuera del equipo e incluso del banco de suplentes en varias ocasiones. “Se venían los partidos importantes y no podía estar”, comentó. “Estaba mal, pero por suerte pude llegar infiltrado a la final, que es lo que quería”, agregó el volante.

¿Cuándo vuelve?

Neves, que fue una de las figuras de Nacional en 2019, con un gran nivel en el Apertura y el Intermedio, tendrá una recuperación de entre tres y cuatro semanas, a la espera de que cicatrice la herida de la operación y vuelva a entrenar.

El futbolista se perderá la final de la Supercopa ante Liverpool que se disputará el sábado 1° de febrero en el Campus de Maldonado.

Además, tampoco estará para la gira que los tricolores realizarán por Japón para disputar la Saitama City Cup, el 9 de febrero, frente a Omiya Ardija.

La tercera semana se recuperación coincidirá con la primera fecha del Torneo Apertura, mientras que cuando llegue a la cuarta semana será la segunda etapa, para la que podría reaparecer en caso de que la recuperación se dé en buena forma. De lo contrario, deberá esperar unos días más.