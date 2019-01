Ganadería y forestación, el motor de las exportaciones en 2018

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El 2018 cerró con un menor ingreso por exportaciones como consecuencia de una sequía durante el verano que llevó a una fuerte caída del rendimiento y por lo tanto de la producción de soja de la historia.

Sin considerar la caída en las exportaciones de la oleaginosa, las colocaciones del resto de los productos aumentaron un 3%.

Tras superar los US$ 9.000 millones en 2013 y 2014, las exportaciones de Uruguay se mantienen en el eje de US$ 8.000 por cuarto años consecutivos y nada parece indicar que eso cambie en 2019.

Las exportaciones totales de Uruguay cayeron entre 4%, de US$ 8.009 millones en 2017 a unos US$ 7.500 millones en 2018 según los datos de Aduanas, que no incluyen las exportaciones que salen del país desde las zonas francas.

Cabeza a cabeza

Según como se midan los datos de forestación –contando celulosa por zonas francas o no–, la madera y la ganadería van cabeza a cabeza.

El principal rubro de exportación fue la carne vacuna. Con una elevada faena se logró un mayor volumen y precio de la carne vacuna.

Los productos forestales fueron el segundo rubro de exportación.

El podio se completa con los lácteos que desplazaron a las exportaciones de soja como tercer sector exportador, con la principal empresa exportadora, que fue Conaprole.

China se mantiene como el principal comprador de productos de Uruguay.

Las exportaciones de carne vacuna subieron casi 4% interanual, pasando de 447 mil toneladas peso canal a 465 mil, consolidándose como el mayor volumen desde 2006 (518 mil toneladas peso canal).

La elevada faena de estos años y la alta exportación en pie hacen casi imposible evitar que las exportaciones bajen en 2019 y 2020.

China se mantiene, como en los últimos seis años, como el principal comprador de productos de Uruguay y tiene un protagonismo muy fuerte en la carne vacuna.

Las ventas a este destino crecen por octavo año consecutivo y son la mayoría absoluta por primera vez en la historia con una participación del 52% del total.

El cierre de Hongo Kong y la fiebre porcina en China son dos factores que incrementan la demanda y benefician las exportaciones de Uruguay.

En 2018, Uruguay exportó a China 241.379 toneladas peso canal, un incremento de 10% respecto a las 220.315 toneladas del mismo período del año pasado.

Una suba de las exportaciones tan destacable como insostenible dado que las ventas de ganado en pie siguieron en marcado ascenso, fueron récord en animales y en valor.

En un mercado que ha estado cargado de incertidumbre, la devaluación de la lira turca interrumpió parcialmente las ventas que de todos modos alcanzaron los 413.100 animales, 80.741 más o 24% que los enviados en 2017 (332.359), por un total de US$-FOB 261 millones.

Importación de carnes, la novedad

La contrapartida de los datos anteriores es la inédita importación de carne de los países vecinos.

En 2018 se importaron 15.273 toneladas, casi tres veces más que las 5.699 que se habían comprado el año pasado y el mayor volumen importado en la historia.

La tendencia no es solo de carne vacuna, las importaciones de carne de cerdo crecieron aceleradamente este año y son mucho mayores.

Al comenzar la década eran de 10.832 toneladas, el año pasado alcanzaron las 33.682 toneladas y este año las 36.919 toneladas.

La carne vacuna viene mayoritariamente de Brasil (86,7%), aunque también algo de Paraguay (12,7%) y de Argentina (0,6%).

En tanto, en el caso del cerdo, las compras provienen de Brasil (94%), y aparecen España y Dinamarca (1% cada uno) aportando cortes de alto valor.

La vedete de las exportaciones

Las exportaciones madereras siguen su persistente ascenso, con precios por la celulosa que se han sostenido a niveles históricamente altos, superan establemente los US$ 1.000 millones y subieron 13% en 2018, a tasas similares a las de años anteriores.

En cambio caen las exportaciones de madera y derivados con un flojo final de año.

Las exportaciones de lácteos de Uruguay alcanzaron en 2018 su máximo valor de los últimos cuatro años.

Totalizaron US$ 674 millones, un incremento de 14% respecto a los US$ 589 millones del año pasado como consecuencia de mayores volúmenes, 230.582 toneladas, 20% más que en 2017.

Los productos que contribuyeron al crecimiento fueron la leche en polvo entera y la manteca.

Las exportaciones de leche en polvo entera alcanzaron su máximo histórico tanto en volumen como en divisas, con 143.019 toneladas.

Argelia irrumpe como principal comprador con una participación del 32%, desplazando a Brasil (20%) del podio que encabezaba hace 10 años.

El 99% de las compras de Argelia son de leche en polvo entera, 72.513 toneladas.

En 2016 las ventas al país africano habían sumado 17.770 toneladas, un año más tarde ascendieron a 39.143 toneladas, volumen que volvió a duplicarse en 2018.

Brasil tuvo una fuerte baja debido a una mayor producción interna y a la fuerte depreciación del real que desencadenaron la caída de las importaciones de lácteos por parte de ese país. En 2018 se exportaron a este destino 44.474 toneladas, 23.404 menos (-35%) que las 67.878 vendidas el año pasado.

Cayó la oleaginosa

Las ventas de oleaginosas, habitualmente principales sufrieron la sequía del año pasado y tuvieron una caída de US$ 650 millones respecto al año previo, fueron menos de la mitad de las de 2017, de US$ 1212 millones en 2017 a US$ 566 millones.

Comercio agropecuario

En materia de comercio agropecuario, Uruguay importó en 2018 la mayor cantidad de maíz de la historia, 555.645 toneladas. Más del doble que las 256.115 de 2017, principalmente desde Paraguay.

Un volumen que difícilmente se repita en 2019, pero que se mantendrá alto ya que el uso de grano de la ganadería no dará marcha atrás.

En suma, dentro de un panorama que tiene ya varios años de estancamiento exportador Uruguay tuvo tres récords en este 2018: exportaciones de ganado en pie, importaciones de carne e importaciones de maíz.

Los tres rubros están vinculados a una ganadería en transformación y en el caso del maíz, también en parte fue influenciado por el esfuerzo que hicieron los productores por amortiguar el efecto de la sequía.