Ganaderos paraguayos piden ampliar el acceso a los mercados

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) advirtió por la reciente caída en el precio del ganado, remarcando la necesidad de abrir nuevos mercados de exportación para la carne guaraní.

“De US$ 2,90 por kilo al que habíamos llegado, ahora estamos en US$ 2,75, marcando la mayor reducción de precio de la región”, apuntó el titular de la gremial, Luis Villasanti. A esta situación –dijo– se suma la deuda “de unos de US$ 500 millones que tienen los productores por préstamos que pidieron e invirtieron todo”.

Para el dirigente, ante esta realidad hay que repensar los mercados, porque actualmente se depende mayormente de las colocaciones a China y Rusia, países que concentran más del 70% de las exportaciones paraguayas.

La ARP mantiene contactos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería “porque queremos llegar, por lo menos, a tener mercados más premium. Tenemos que llegar a destinos como Estados Unidos, Japón y China”.

