Ganancias millonarias y en poco tiempo: las academias sobre las que el Banco Central advirtió

Afuera de la sala Don Frutos del hotel Regency Way había alrededor de 30 personas el 24 de mayo. Todas jóvenes, la mayoría menores de 30 años. Esperaban que comenzara la capacitación de socios de Mined, una empresa que ofrece, según dice, cursos de educación de trading (comercio de acciones en la bolsa de valores) y negocio de activos en la bolsa.

Sin embargo, el negocio de Mined es otro. Se sostiene en que sus participantes ingresen a nuevas personas y obtengan un rédito por cada invitación –se conoce como "Network Marketing" (marketing de afiliación)– lo cual sustenta a aquellos que están más arriba pero convierte en dependientes a los nuevos integrantes.

El Banco Central del Uruguay (BCU) advirtió a mediados de junio sobre esta “academia”, que “no se encuentra inscripta bajo ninguna forma ante el Banco” ni “cuenta con habilitación para operar” en el país, indicó el organismo en un comunicado.

La hora marcada por Mined en sus redes sociales para el comienzo de capacitación era las 15:30, pero a las 15:40 Matías Martínez, uno de los "líderes" de la organización, salió y dijo que había "inconvenientes" para comenzar. Pidió un poco de paciencia. La reunión seguía en pie.

Ya eran más de 40 las personas que esperaban. A los pocos minutos salieron con una mesa, una computadora, y arrancaron a preguntar nombres. Los que no eran socios ni tenían invitación tuvieron que pagar $100.

Ganancias

Los asistentes esperaban acceder a lo prometido: la capacitación para mejorar el trading, el ingreso a una empresa para poder operar y el acceso a un bróker (quien negocia los activos en la bolsa) que les aseguraría ganancias del 80% mensual. Esta promesa la realizó Martín Presutti, dueño de la Escuela de Música de Montevideo y exintegrante de Mined, en un audio filtrado por el usuario de Twitter @TanqueShirley y cuya identidad verificó El Observador. "El negocio está en la cuota mensual (...). La academia no va a tener nada que ver". Los brokers son recomendados a los estudiantes por parte de la empresa.

Además de advertir a los inversionistas que deben trabajar con instituciones habilitadas, en este caso el BCU también sostiene que “las promesas de altas tasas de retorno pueden ir acompañadas de altos riesgos que no se correspondan con aquellos que está dispuesto a asumir”.

Según la empresa bróker de forex inglesa FBS, la ganancia de un trader profesional y con experiencia en la materia, varía entre el 20% y el 100% anual, con todos los riesgos del mercado incluidos. “La mayoría de los traders observarán sus márgenes mensualmente, y no sería sorprendente ver a un trader profesional generar ganancias entre el 5% y el 15% por mes durante un año con algunos meses de menores ganancias dispersos por el medio”, dijo por su parte Graeme Watkins, CEO de la empresa de traders inglesa Valuetrades.

Martínez dijo a El Observador que para Mined el comunicado advierte a las personas para no invertir capitales en la empresa, pero aclaró que la compañía "no capta capitales".

Seguir

Martínez subió al escenario y arengó al público, que aplaudió cada vez que le dieron espacio y respondió a los gritos algunas proclamas. Martínez dijo que lo que iban a ver era “algo diferente”, que había que aprovechar la oportunidad.

Después apareció Giancarlos Valencia, un peruano de casi 30 años que se presentó como uno de los líderes internacionales de Mined. Según su propio testimonio, tiene a 10 mil personas conectadas a su red. Arrancó con US$ 20 mil de pérdida en dos años, hoy tiene US$ 20 mil “solo en el reloj de la mano izquierda”. ¿Cómo llegó a eso? Con el trading, aseguró.

El trading es el método de enseñanza y el activo que vende la empresa, pero para Mined lo importante son los “bonos residuales”, ingresos quincenales que reciben los “emprendedores” por el esquema de contactos que tienen detrás, el “volumen de la organización”, según el “Plan de compensación” de la empresa, al que accedió El Observador.

Los ingresos se dividen en niveles GEN, que dependen de la cantidad de socios activos y cuántas personas dependan de estos socios. El primero es GEN 350, con un ingreso quincenal de US$ 175, para el que es necesario tener tres “clientes directos” en dos, tres o cuatro “equipos” de negocio. El nivel máximo es GEN 1MM (un millón) y, según Mined, da ganancias de US$ 500 mil cada quince días.

Mónica es madre de Micaela, una adolescente que a los 17 años ingresó a Mined por voluntad de la madre, que se interesó por los cursos de trading que ofrecía IM Masters Academy, la firma predecesora de esta organización. IM fue denunciada en marzo en España por configurar una estafa piramidal, y ocho de sus líderes fueron detenidos, reportó El Periódico español. Ese mes todo el grupo de Micaela se pasó a Mined, contó su madre.

Mónica sostuvo que su hija, por quien pagó US$ 285 para asistir a dos meses de cursos y a la que luego sacó porque varios usuarios denunciaron la presencia de una menor en la empresa a través de las redes, no ingresó a una estafa piramidal, y añadió que incluso llegó a aplicar algunos de los conocimientos que recibió en los cursos de trading. “De US$ 10 dólares que invirtió, ganó 14”, dijo.

A pesar de que reconoce que cuando le muestran los esquemas de negocios Mined “parece una pirámide”, la madre negó que la empresa se tratara de un esquema de este tipo o una “secta” porque “nadie te obliga a quedarte ahí”.

Otros esquemas

Valencia es GEN 60K, por lo que gana US$ 30 mil quincenales según el plan. “Si yo sigo estudiando, si yo sigo practicando, si yo sigo adquiriendo conocimientos, no sé cuándo, pero ¿se habrá convertido en rentable? Sí. (Los US$ 20 mil) me los voy a ganar en un mes, me los voy a ganar en una semana, me los voy a ganar en un día, me los voy a ganar en un trade”. Ese es el secreto, según dijo: seguir, y con el esquema de Mined.

Valencia contó que siguió. Intentó vivir del trading por alrededor de cuatro años sin éxito. Sus deudas complicaron e incluso enfermaron a su madre. Pero siguió, y ahora, según dijo, cumplió su sueño: que su madre se pueda retirar.

Mauro (nombre ficticio) formó parte de otro esquema similar, Global Intergold. Esta empresa mueve los activos de sus asociados a través de la inversión en oro, y los propios títulos de valor de la empresa, que luego serían acciones en la bolsa. Federico ingresó en 2018 y comenzó a invertir de forma activa en la empresa, a la vez que también atraía más asociados a la actividad como otra forma de ingresos constantes.

Sin embargo, en 2020 la empresa les había prometido a los inversores que en ese momento los títulos iban a entrar en la bolsa de valores, para que se pudieran vender. Federico fue a retirar sus ganancias, que se veían reflejadas en una página que tenía la organización, pero la empresa decidió esperar cinco años más para entrar en la bolsa, por lo que él decidió alejarse. Había invertido US$ 650 en títulos de valor de US$ 10, 450 iniciales y 200 que obtuvo con las ganancias de ingresar personas a la organización, por las que se llevaba un pequeño porcentaje. La página le prometía US$ 9 mil.