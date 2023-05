Gandini dijo que "probablemente" el Partido Nacional suspenda a Penadés como miembro

El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, aseguró que, en esta instancia, no corresponde pedirle al senador Gustavo Penadés que renuncie a la fuerza política aunque dijo que "probablemente se suspenda" tras las denuncias que enfrenta por abuso y explotación sexual a menores de edad.

"Hay un protocolo establecido en términos generales, probablemente se suspenda al senador Penadés y se pase sus casos a la Comisión de Ética que investigará y actuará según lo dispuesto por la Justicia. Como hay un protocolo, creo que no corresponde en esta instancia el pedido de renuncia. Se está defendiendo de denuncias, la justicia dilucidará", aseguró Gandini este martes en conversación con Radio Montecarlo.

A su vez, afirmó que la Cámara de Senadores votará el desafuero de Penadés por "dos razones". "En primer lugar, el senador Penadés solicitó que lo hiciéramos porque quiere defenderse él sin comprometer al partido ni al Parlamento", afirmó.

"En segundo lugar, porque los fueros, que son del Senado y no del senador, son para proteger al cuerpo de cualquier agravio externo y eso tiene que ver con la función del senador, no para protegerlo de cualquier de otra actividad que pueda constituir delito. Y este caso es obvio. El Poder Judicial pediría el desafuero para un delito que no tiene que ver la función del senador, sino de su vida particular. De forma y de fondo se va a votar sin duda", afirmó.

Por otro lado, sostuvo que no cree que el episodio de Penadés afecte la imagen del Partido Nacional ni del Senado. "Yo creo que no se puede extender al Partido Nacional una conducta personal que presuntamente cometió un senador como tampoco se puede extender al sistema político. No se puede decir 'los políticos' o 'los blancos'", señaló.

"Dejemos a la justicia que actúe y no creo que esto afecte la imagen, por más que bien no nos hace, ni del partido ni del sistema político", afirmó.





