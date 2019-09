Gane quien gane, Lacalle Pou aseguró que Argentina será su “socio” si es presidente

Luis Lacalle Pou viajó a Buenos Aires sin un discurso escrito. El candidato a la Presidencia por el Partido Nacional prefirió resumir las palabras que diría ante decenas de empresarios argentinos con apuntes en siete hojas que llevaban el logo del hotel Alvear, donde el Consejo Interamericano de Comercio y Producción organizó un almuerzo en el que el presidenciable expuso durante media hora.

Lacalle Pou tenía claro cuáles iban a ser sus ejes y por eso se remitió a unas pequeñas hojas como ayuda-memoria: en un contexto argentino de crisis e incertidumbre, intentó transmitir tranquilidad a los presentes de que fuera cual fuera el resultado de las elecciones argentinas –que coinciden con las uruguayas- Uruguay será “socio” de Argentina, si él es electo presidente,.

Lejos de las críticas al gobierno que ocupan parte de sus discursos por el interior del país y Montevideo, fuera de fronteras Lacalle Pou se moderó. El candidato lo reconoció públicamente y dijo que “extramuros” se le bajan “los decibeles a las críticas”. De todos modos, ante empresarios que luego le entregaban sus tarjetas personales, reafirmó la necesidad de que si es electo presidente la transición sea “lo más abierta posible”.

“El 27 de octubre. ¡Qué día para ustedes! No solo por lo que pasa acá (en Argentina) sino allá (en Uruguay). Voy a ser prudente, porque si hay algo que mi partido tiene claro es que los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes”, dijo el candidato apelando a un renombrado diplomático británico y agregó: “Estamos destinados a llevarnos bien con la Argentina. Ya sabemos qué nos hizo mal. Eso no se va a repetir”, probablemente en alusión al conflicto por las papeleras, aunque lo mismo hubiese sido si se refería a cualquier otro episodio protagonizado por un gobierno peronista en los últimos 70 años. Un minuto antes, se puso el traje de presidente por un instante: “Gane quien gane en la Argentina, va a ser mi socio en el Mercosur y en la región”.

Natalia Gold

La mesa que le tocó en el almuerzo en el hotel Alvear era compartida con empresarios como Juan Carlos López Mena, Alejandro Bulgheroni y Daniel Funes de Rioja (presidente de la organización del evento, que invitó a periodistas uruguayos). En un breve discurso, López Mena dijo que Lacalle Pou “es una esperanza muy importante para Uruguay”. Funes de Rioja, en tanto, abrió la actividad destacando que Uruguay tiene muestras de “civismo” y de apuesta al diálogo.

La candidata a la vicepresidencia Beatriz Argimón también ocupó uno de los asientos de esa mesa así como el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano. Lacalle Pou contó que Lescano le mandó un mensaje preguntándole si quería que asistiera y el candidato le respondió que “necesitaba” su presencia. “Que un embajador político venga a escuchar a un candidato que compite con su partido es Uruguay”, les dijo a los argentinos que lo escuchaban y comenzaron a aplaudirlo.

“En muchos puntos coincidí pero en mi condición de político se debe comprender que no comparto muchas cosas. Esto de que gane quien gane en Argentina vamos a seguir cultivando la mejor de las relaciones fue muy señalado y aplaudido, como corresponde”, manifestó Lescano al ser consultado por El Observador y dijo que asistirá a todas las disertaciones en Argentina de los otros candidatos.

Lacalle Pou también recibió aplausos al ser consultado sobre su opinión de la situación de Venezuela, a la que catalogó de “dictadura” y a Nicolás Maduro de “dictador” y al asegurar que de ser presidente Argentina será un socio fundamental.

La principal preocupación de los presentes estaba vinculada a la situación económica que atraviesa su país y el candidato nacionalista se refirió al tema. “Estos saltos de moneda en Argentina nos complican enormemente. Perdemos competitividad”, dijo y señaló al intendente de Maldonado, Enrique Antía, que estaba en una mesa contigua a la que le habían asignado para remarcar el perjuicio para el turismo que la situación argentina puede generar en Uruguay. No había terminado su oración cuando el intendente de Colonia, Carlos Moreira, que también asistió al evento, pidió en tono jocoso que se lo tuviera en cuenta. “Sé que no me vas a perdonar esta, de alguna manera me la vas a cobrar”, se rió el candidato del Partido Nacional.

Medios argentinos consultaron al candidato sobre sus principales lineamientos económicos y Lacalle Pou reiteró que “Uruguay no resiste más aumentos de tributos y tarifarios”. “Hay que dejar de usar las tarifas como mecanismo de financiamiento”, sostuvo. A su vez se refirió a la propuesta incluida dentro del programa del Partido Nacional sobre un ahorro de US$ 900 millones anuales y aseguró que será “sin afectar un plan social, salud, educación y seguridad”. El candidato terminó la ronda de preguntas luego de su discurso asegurando que las medidas de su programa de gobierno están pensadas para que quienes ya estén invirtiendo en el país lo sigan haciendo y quienes estén dudando si hacerlo o no, “lo hagan”.