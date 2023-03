García Morales lo hizo de nuevo: eliminó a Goes y metió a Larre Borges en playoffs

Con 24 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, Leandro García Morales fue la figura consular del triunfo de Larre Borges sobre Goes por 90-86 con el cual el equipo de la Unión se metió en los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol eliminando a uno de los pesos pesados del certamen.

El partido comenzó el viernes, en Plaza de las Misiones, pero se suspendió cuando quedaban tres minutos para jugarse del alargue, por fallos en el reloj de 24 segundos.

El encuentro estaba 82-81 a favor de Larre que tenía la pelota a su favor.

Cuatro libres anotados por García Morales con toda la cancha en contra, una bandeja de Mauro Zubiaurre y un libre Ricardo Glenn y otro de Gastón Semiglia, le dieron a Larre Borges su enorme triunfo contra Goes liquidando a su favor por 3 a 1 la serie del play-in de la Liga.

García Morales le había anotado el año pasado al misionero un triple fulminante a falta de 22 segundos para definir el quinto partido del clásico Aguada-Goes que metió a Aguada en semis luego de que Goes llegara a esa instancia como número 1 de la fase regular.

Larre Borges llegó a esta instancia como número 8 de la fase regular y Goes como número 9.

Eso dejó al aurinegro con ventaja 1-0 para arrancar la serie donde fue clave el triunfo en el primer partido, como locatario por 74-70.

La serie se mudó a la cancha de Goes donde el misionero ganó primero 79-68 para estirar la misma.

Así llegaron al partido del viernes, donde Larre Borges se terminó de imponer el sábado para conseguir su boleto entre los ocho mejores donde enfrentará a Biguá en playoffs, en serie al mejor de cinco sin ventaja deportiva.

Goes fue el segundo mejor equipo de la fase regular, pero sus quita de puntos por incidentes ante Biguá (uno) y contra Aguada (cuatro) lo hicieron retroceder siete casilleros y pasar de los playoffs al play-in.

El equipo de Guillermo Narvarte quedó complicado para encarar esta instancia con las partidas de los venezolanos Nestor Colmenares, Windi Graterol y David Cubillán.

De los tres que llegaron solo rindió Adonte Parker (19 puntos el último partido) mientras que el belga Thomas De Thaey solo estuvo 4'47'' en cancha. Mogga Lado ni siquiera jugó los dos últimos partidos aduciendo una lesión.

"Estoy muy contento por lo que se dio. Fue muy difícil concentrarse para jugar el pico porque casi nunca se dan estas situaciones. Sufrimos fallos arbitrales en contra y veníamos de un partido muy duro con muchos jugadores jugando más de 30 minutos. Sabemos lo que es la localía de Goes, lo que apoya y presiona su gente y todo jugó su partido", contó Gastón Semiglia a Referí.

"Nunca nos dimos por vencidos, ellos sacaron ventaja dos veces en el último cuarto, pero la paciencia que tuvimos sabiendo que íbamos a tener rachas negativas fue clave. Lo supimos manejar cuando vinieron sus arremetidas, hubo mucho mérito colectivo, el clima era muy duro porque es una localía muy fuerte, pero otra vez demostramos que en canchas visitantes con gente en contra el equipo se une", agregó el goleador del partido con 25 puntos y seis de 14 en triples (42%).

Sobre jugar al lado de García Morales, Semiglia dijo: "Tenemos el comodín de nuestro lado, Larre tuvo la suerte de que haya llegado, aportó mucha experiencia, personalidad, profesionalidad, templanza, cabeza. El equipo se sintió muy cómodo con él, es una suerte tenerlo".

En el segundo partido, García Morales aportó apenas dos puntos. En el tercero hizo 24 y su equipo ganó: "Él mismo lo dijo, que no iba a volver repetirse lo del partido anterior. Sabíamos que iba a tomar las pelotas grandes del juego, como la primera del pico que la planificamos para él, sabiendo de toda su jerarquía y templanza. Sacó foul y metió los libres ante ese clima".

El partido se fue a alargue el viernes porque los jueces no vieron una falta enorme de Mauricio Arregui sobre García Morales: "Hablamos y nos dejamos en claro que el partido no había terminado, de los fallos de los jueces no hablo, es algo que no suma. Lo que sí digo es que en estos partidos debería haber monitor para que puedan revisar jugadas porque cuando el partido se pone caliente en los minutos finales, eso es una garantía para los equipos. Todos nos equivocamos, pero cuando ya es algo muy reiterado, debería haber un ajuste para poder respaldarte en una cámara. Ya que no hay penas para los jueces, eso debería implementarse. De todas formas, el equipo se enfocó en estar juntos y saber que si jugamos en equipo podemos ganarle a cualquiera".

Sobre lo que se vienen, Biguá en playoffs, Semiglia dijo: "Queremos seguir soñando y compitiendo. Sabemos lo que es Biguá, que es el gran candidato, pero vamos a ir enfocados en nuestro juego para intentar ganar".

La serie de play-in

Ventaja deportiva: Larre Borges

1º partido: Larre Borges 74-70

2º partido: Goes 79-68

3º partido: Larre Borges 90-86

Resultado final: Larre Borges 3-1