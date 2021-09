Gervasini, Rotundo y Gil van por medallas al Sudamericano sub 18 de atletismo

Con seis deportistas y un cubano en vías de nacionalización, Uruguay participará entre el sábado y el domingo del Sudamericano de menores (sub 18) que se llevará a cabo en la ciudad paraguaya de Encarnación.

Gonzalo Gervasini en 1.500 metros, Manuela Rotundo en lanzamiento de jabalina y Silvina Gil en salto alto son los principales aspirantes uruguayos a lograr una medalla en un torneo que estará marcado por el calor y humedad de la ciudad.

Gervasini, de tan solo 15 años, ya corrió en julio en Lima el Sudamericano sub 20 donde terminó en el quinto puesto en los 1.500 m. Es el líder del ranking sudamericano de la temporada en 1.500 mcon 3.51.99 (récord nacional sub 18) pero en la prueba solo figura un colombiano con marca. "Brasil tiene muchos atletas y son muy bichos: pueden tener atletas con marca pero no los registran para generar factor sorpresa. Gonzalo va a ir a competir y su objetivo es pelear por una medalla", dijo a Referí el entrenador Martín Mañana.

También está anotado en el 3.000 pero este viernes en el congresillo técnico se resolverá si puede o no correr ambas pruebas.

Rotundo fue en julio medalla de plata del Sudamericano sub 20 y con una marca de 49,28 metros lidera con cuatro metros de distancia el ranking sudamericano de la categoría. Es otra favorita al oro.

Gentileza Por Decir Algo

Manuela Rotundo, crédito en lanzamiento de jabalina

La sanducera posee el récord nacional sub 20 con 50,44 m y el de su categoría con 52,91 m (el elemento pesa menos para los menores).

Silvina Gil fue medalla de plata en el Sudamericano sub 20 de Lima y con su 1,74 metros es segunda del ranking sudamericano detrás de la argentina Agustina Okon (1,75 m). También es candidata natural al podio.

Ese 1,74 lo logró en junio de este año en el Sudamericano de mayores de Guayaquil donde logró el cuarto puesto. Fue récord nacional sub 18.

Leonardo Carreño

Silvina Gil, gran talento en salto alto

Junto a la delegación uruguaya viajó Edgar Rosabal, nacido en 2005 en Cuba y que está radicado hace varios años en Uruguay donde ha completado, en Defensor Sporting, su formación como atleta. Recientemente estableció en la pista oficial del Parque Batlle una marca de 5.946 puntos en decatlón y si bien su club anunció que volvió a mejorar el récord nacional sub 18 al no tener aún la nacionalidad uruguaya dichas marcas no pudieron ser homologadas.

La Confederación Atlética del Uruguay que preside Marcos Melazzi solicitó autorización a la Secretaría Nacional del Deporte, para que pueda integrara esta selección en aplicación del artículo 11 del decreto 263/021 del 16 de agosto de 2021. Rosabal cumple con la condición de residir en el país en forma ininterrumpida en los dos últimos años y que durante ese tiempo se dedicó al deporte además de cursar estudios.

Uruguay le planteó la situación al organizador del torneo, Consudatle, y Rosabal participará en calidad de invitado al certamen aunque no podrá ganar medallas.

Su marca lo tiene tercero en el ranking sudamericano detrás del brasileño Luiz Da Silva y del argentino Alejandro Romano.

Además, Martina Bonaudi correrá en 100 m, 200 m al igual que Malena Saravia, y Nazarena Firpo en 800 m. Bonaudi estaba anotada en 400 m pero decidió enfocarse solo en dos pruebas.

Los entrenadores de la delegación son Santiago González y Víctor Bentancor quien además oficia como jefe de la delegación.