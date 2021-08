Giménez se descargó con los periodistas: "Es todo un circo lamentable y nadie piensa en el jugador"

José María Giménez se incorporó este martes a los entrenamientos de la selección nacional y al llegar al aeropuerto, en conferencia de prensa, plasmó su molestia por las idas y vueltas que tuvo la fijación de la triple fecha de Eliminatorias. Lo mismo hizo el capitán Diego Godín.

"Es todo un circo que es lamentable, al final nadie piensa en el jugador de fútbol, todos piensan en su propia conveniencia. Cada vez que hay una convocatoria solo problemas, nunca una solución, los jugadores de por medio dependiendo de los que manejan estas situaciones, adaptándonos a los que ellos quieren hacer. Uno que es deportista sabe lo que significa el fútbol, pero al final cansa que esté todo el tiempo pendiente de qué hacer porque no sabés hasta el día antes de viajar, si venía, si venía por dos partidos o tres, y al jugador lo pone en una situación incómoda. Somos rehenes de una situación que no manejamos, pero somos los peones de todo esto y tenemos que hacer y deshacer como los demás nos dicen", manifestó el zaguero de Atlético de Madrid.

Agregó que "hay muchos jugadores que vienen de Europa, en todas las selecciones no solo en Uruguay, que no pueden viajar porque los trancan. Nadie piensa en el jugador, que viajó 12 horas, que juega en dos días, después viaja otras siete horas a Perú, después otro partido, después otro, volver a Europa, nosotros jugábamos el sábado a las 2 de la tarde y como jugador de Atlético de Madrid ya me veía descartado, aunque quiero defender las dos camisetas a morir, pero el físico de uno no le da".

EFE/Juan Carlos Hidalgo

Giménez en el Atlético de Madrid

Giménez indicó que no había hablado del tema con nadie y que se descargó con los periodistas.

"Es una situación muy incómoda, no podemos hacer nada, nos dicen tenés que venir, jugar en nueve días tres partidos, con siete horas de diferencia, que te dormís a las tres de la tarde, que tenés que ir a jugar con el sueño cambiado... es lo más lindo que hay defender la selección, estoy muy ilusionado con venir, pero esto va más allá de la selección".

Añadió que la situación de Edinson Cavani es injusta y sobre la lesión de su compañero de equipo Luis Suárez, señaló: "Estaba mal por no poder venir pero su cuerpo le avisó, siempre trata de estar en todos los partidos, pero la rodilla o lo que sea le está jugando una mala pasada, se va a recuperar y para los próximos partidos lo vamos a tener 100%".

Uruguay enfrentará este jueves a la hora 22 a Perú en Lima, el domingo 5 a las 19 a Bolivia y el jueves 9 a la hora 19:30 a Ecuador, los dos últimos en el Campeón del Siglo.