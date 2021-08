Godín habló sobre la incertidumbre, las Eliminatorias desvirtuadas y le hizo un pedido especial al público

Diego Godín llegó este martes a Montevideo para integrarse a los entrenamientos de la selección uruguaya con miras de la triple fecha de Eliminatorias, competición que se desvirtuó por los últimos acontecimientos, dijo el capitán celeste en conferencia de prensa en el aeropuerto de Carrasco.

Uruguay enfrentará este jueves a la hora 22 a Perú en Lima, el domingo 5 a las 19 a Bolivia y el jueves 9 a la hora 19:30 a Ecuador, los dos últimos en el Campeón del Siglo.

"La competición está desvirtuada por todo lo que sucedió. No es normal que las selecciones no puedan contar con todos sus jugadores, o con lo que los entrenadores entienden que son seleccionables, eso es algo que todos lo sabemos. A nosotros nos toca no contar con Edi. Ya no es normal que los jugadores estén pensando hasta el último día si viajan o no, si los clubes los dejan, y (los jugadores) quedan en el medio. A partir de ahí estamos acá y con las ganas e ilusión de hacer las cosas bien en esta triple fecha, que es la más importante de 2021; la tenemos que tomar de esa manera y sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque queda cada vez menos y son puntos fundamentales", expresó Godín al bajar del avión que lo trajo desde Europa.

Señaló que como capitán del seleccionado se comunicó con el presidente de AUF Ignacio Alonso, el gerente deportivo Eduardo Belza y el asistente técnico Mario Rebollo con el fin de "ser el nexo entre mis compañeros y las autoridades de AUF para que si surgía algún problema intentar solucionarlo".

EFE

Godín durante la Copa América

Explicó que se vivieron "momentos de incertidumbre, no sabíamos que iba a pasar con los comunicados, si había respaldo de FIFA, pero todos con las ganas de venir acá, era el primer deseo, pero también los clubes tienen sus derechos y se hicieron sentir".

Respecto a la importancia de la triple fecha, agregó: "Es la que tenemos por delante, tenemos dos partidos de local, vuelve el público a los estadios, volvemos a jugar con nuestra gente y eso es fundamental. Además, queremos confirmar el crecimiento de las dos fechas de Eliminatorias y la Copa América. Fuimos de menos a más, fuimos autocríticos y en los últimos partidos Uruguay tuvo un buen funcionamiento, solidez defensiva, volumen de juego, es verdad nos faltó el gol y al final nos fuimos por penales. Son nueve puntos que pueden ser decisivos para clasificar".

Sobre las ausencias de Luis Suárez y Sebastián Coates por lesión y de Edinson Cavani por una decisión de la AUF en consenso con el técnico Óscar Tabárez, Godín manifestó: "Todos son importantes, porque no son solo 11 jugadores y 90 minutos, hay un grupo, una convivencia; no los tenemos, los lamentamos como dijo el Maestro, pero también hay jugadores en buen momento y van a dar todo por el equipo y por Uruguay".

AFP

Edinson Cavani

Por último repitió la importancia de que vuelva el público a las tribunas y pidió el apoyo de los hinchas: "Para mi es la primera vez que voy a jugar en el estadio de Peñarol, en el Campeón del Siglo, es una linda experiencia porque vuelve la gente al estadio, esperemos que nos acompañe, que se haga sentir. Empezamos un camino al Mundial que es un año intenso y necesitamos de las buenas energías porque acá nos beneficiamos todos, apoyando con energía positiva".

Además de Godín, también llegaban este martes Josema Giménez, Ronald Araújo, Fernando Muslera, Matias Viña, Gastón Pereiro, Nahitan Nández y Mauro Arambarri