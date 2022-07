Gino Godoy, el boxeador argentino que noqueó a un ladrón que lo quiso robar

El boxeador argentino Gino Godoy reveló en sus redes sociales que noqueó a un joven que intentó rapiñarlo mientras entrenaba al aire libre en su ciudad natal, Neuquén.

A Godoy, de 34 años, lo apodan El Áspero, pelea en la categoría súper welter y tiene una foja de 27 peleas ganadas con 17 nocauts y dos perdidas, ambas por puntos.

El Áspero contó que iba corriendo cuando un joven lo interceptó y le ordenó darle el reloj, a lo cual se negó. Después le pidió el reloj y finalmente amenazó con darle un tiro. Fue ahí que el boxeador lo puso a dormir con una mano fulminante.

Este fue el relato que posteó en sus redes sociales.

"Gente recién andaba corriendo por las bardas acá cerca del autódromo, y en pleno campo me apareció un chico no muy alto, y me frenó. Pensé que me iba a pedir la hora o agua, pero me dijo: 'Dame tu teléfono' '¿Qué?' Le dije. Me volvió a repetir. Y me causó gracia y le dije no tengo. Y me dijo 'dame tu reloj' y le digo 'rajá de acá' y me quiero ir, me agarra el brazo y me dice '¿querés que te pegue un tiro?'. Cuando me dijo así, saqué mi arma letal y lo dormí, jajaj, quedó desparramado en el sueño, me olvidé de decirle que también tengo arma, jajja, miré si había alguien más y no vi a nadie. Me vine corriendo, miraba hacia atrás, seguía sentado en el suelo. Bueno gente gracias a Dios no pasó nada, pero a quienes salgan a la barda tengan mucho cuidado. De todas maneras creo que este no va a querer robar más. Abrazos y ya metí un nocaut más a mi carrera, jajja", escribió Godoy en su cuenta de Instagram.