Giordano: “En el primer tiempo tuvimos suerte, esa es la realidad”

El entrenador de River Plate hizo un análisis exhaustivo del empate 0-0 ante Nacional de este domingo en el parque Saroldi, en el que explicó la idea con la que planteó el juego y valoró el trabajo de sus futbolistas.

“En el primer tiempo la suerte corrió para nuestro lado”, reconoció el DT en sus primeras declaraciones a VTV. “Sobre todo después del minuto 30. No me gustaría llamarlo inferioridad, es que Nacional es un muy buen equipo y nosotros corrimos mucho riesgo en jugarle con tres puntas definidos. Es muy difícil cubrir el ancho con tres volantes y Nacional lo explota muy bien. Era el riesgo que corríamos y lo asumimos. Pero quedé muy conforme con el segundo tiempo, porque el equipo creo que tuvo otra postura, y tuvo creo que tres posibilidades claras de gol. Nacional también tuvo. Pero en esto hay que ser objetivo y analítico”.

Consultado sobre si se arrepentía del planteo que realizó, señaló que no. “Humildemente, pienso que si nosotros defendemos todo el partido, lo íbamos a terminar perdiendo, no íbamos a tener ningún tipo de desahogo y si bien recibimos situaciones de gol, también las creamos”.

“Una de las virtudes de Nacional es la presión que ejerce, es asfixiante”, señaló Giordano. “Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado, tratando de fortalecer a River desde todo punto de vista, sobre todo con el resultado, y para nosotros el resultado de hoy fue importante. Pero comparto que nosotros tendríamos que haber habilitado en el primer tiempo de otras manera a nuestros extremos y las veces que lo pudimos habilitar bien, Nacional cortó con falta, que obviamente está dentro del juego, no es una queja”, agregó el entrenador darsenero.

Giordano indicó que su equipo no pudo concretar “sacarse de arriba a Nacional”. “En el segundo tiempo mejoramos y eso se dio un poco más”, sostuvo.

El entrenador también explicó por qué dejó tres delanteros y les pidió que no bajaran. “Es una batalla táctica. Si Boné baja con el lateral y nosotros recuperamos tenemos una asistencia menos. Y era una cosa que le creamos una dificultad porque, pienso yo, que no lo tenían previsto, de que les dejen tres puntas clavados y que te hagan correr para atrás. A veces salió y a veces no salió. Pero la intención es lo que destacó de mis futbolistas que en todo momento quisieron hacer lo que entrenamos, a veces con mejor rendimiento y otras porque Nacional también es un gran equipo”.

Sobre el partido, manifestó que en el “primer tiempo fue mejor Nacional sobre todo después de los 28 y el segundo tiempo parejo”. “Nuestros volantes estaban muy cerca de nuestros defensores y le dejamos mucho la iniciativa a Nacional. Eso también me lo justifican con que Nacional cambia mucho de sentido y son tres volantes para cubrir 70 metros, pero bueno, era parte de la estrategia, el riesgo de la estrategia, y jugando con más gente en la mitad de la cancha tampoco me aseguraba ganar el partido. Decidimos jugarnos por esto y la verdad que los futbolistas lo aceptaron y lo llevaron, en la manera que pudieron, a la perfección”, explicó.

“De Nacional nos preocupaba no darle espacio. El partido Racing-Nacional a mí me enseñó muchísimo”, expresó.

El DT reiteró que la suerte estuvo de su lado en el primer tiempo, donde los palos y algunas salvadas in extremis mantuvieron el cero. “Sería deshonesto conmigo mismo si dijera que en el primer tiempo nosotros merecimos algo más. En el primer tiempo nosotros tuvimos suerte, esa es la realidad. Pero ante esa adversidad nosotros vinimos al entretiempo y supimos reponernos. Eso también para mí es muy válido, porque ante la adversidad los futbolistas se repusieron y terminaron jugando un segundo tiempo de igual a igual”.

Consultado por si había cambiado Nacional con el ingreso de Luis Aguiar, indicó que así fue y explicó que el volante “tiene muchísima personalidad y ya los pases son a él”. “Nosotros tuvimos que empezar a referenciarlo y empezaron a usar mucho la calle del centro por paredes, entonces ya no solo iban por afuera sino que iban por adentro también. Pero hubo un gran trabajo de orden de River en el segundo tiempo, muy escalonado, muy solidario y que cuando quitaron, trataron de atacar lo mejor que pudimos sobre todo con pelotas largas a la espalda que era para mí, como le podíamos hacer daño. Pero por ahí me parece que pasó el partido. Y sí, lo de Aguiar levantó a Nacional”.