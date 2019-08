Giorgian De Arrascaeta metió un golazo en el fútbol brasileño y fue aclamado

NÃO É SÓ FUTEBOL! Assim como a torcida da Juventus fez com @Cristiano, os torcedores do @CearaSC fizeram questão de aplaudir o golaço de bicicleta marcado por @GiorgiandeA🚴, o terceiro do @Flamengo na vitória por 3 a 0. Máximo respeito! 👏👏👏 #BrasileirãoNoEI pic.twitter.com/OkQxMf6gch