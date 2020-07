Gobierno exigirá test negativo hecho en las últimas 72 horas a los que ingresen al país

El gobierno anunció que en las próximas horas se emitirá un nuevo decreto por el cual será obligatorio para todas las personas que ingresen al país –sean uruguayos o extranjeros– que traigan consigo un certificado de test negativo de coronavirus realizado en las últimas 72 horas, tanto si ingresan por vía área, como terrestre y marítima, según lo anunció este miércoles el ministro de Defensa, Javier García, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

De esta manera, las autoridades exigirán a todo ciudadano "independientemente de la nacionalidad, oriental o extranjera, la presentación de un hisopado negativo hecho en las últimas 72 horas, como en algunas circunstancias (ya) se está exigiendo", dijo el secretario de Estado. "Vamos a ser muy estrictos en el cuidado", agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, reafirmó que "el país sigue en situación de emergencia sanitaria" debido a la pandemia, y que la sociedad "tiene que hacer los máximos esfuerzos para preservar los logros" alcanzados. En ese sentido, el máximo jerarca de la cartera de seguridad adelantó que la policía hará "el máximo esfuerzo para asegurar el debido cumplimiento" de las nuevas disposiciones.

El anuncio se dio luego de que una pasajera proveniente de Brasil ingresara al país en la medianoche de este miércoles a través del Aeropuerto de Carrasco infectada de covid-19, algo comprobado luego de realizarse al test cuando arribó a la terminal, según informó en el programa Puntos de Vista de Radio Uruguay, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

Se trató de una mujer, de nacionalidad boliviana con ciudadanía uruguaya, que no tenía síntomas y que llegó en un vuelo proveniente de San Pablo de la aerolínea Amaszonas, en el que también venía su esposo, cuyo test dio negativo.

A partir de ahora, quienes lleguen a Uruguay "van a tener que tener su historial de aceptación en cuanto al ingreso, (y) en caso de incumplimiento, la idea es que no puedan seguir permaneciendo en el país", dijo Larrañaga. "Si no somos firmes, procuramos anticiparnos, tenemos que correrla de atrás, y es lo que no se quiere", añadió el ministro del Interior.

Leonardo Carreño

También se informó que para el caso de los camioneros, si van a permanecer más de siete días en el territorio nacional se les exigirá que se hagan un segundo hisopado.

Sobre la situación de las ciudades binacionales, Larrañaga informó que la policía va a aplicar los "mecanismos de control" que ya viene realizando para los que "ingresan al sur".

"La actitud del gobierno es tener bien claro que hay que tener la guardia en alto y con esta misma política ir ajustando las medidas en virtud de continuar teniendo los resultados", agregó.

El requisito de presentar un test negativo de coronavirus realizado en los últimos tres días ya regía para las personas que llegaran por la vía área, como lo anunció el pasado viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Pero ese requisito no aplicará, según estipula la ordenanza del Ministerio de Salud Pública (MSP), para los uruguayos que regresen del exterior mediante vuelos humanitarios ni para los brasileños que lleguen por vía terrestre y permanezcan en el lado uruguayo de las ciudades fronterizas como Rivera, Chuy o Río Branco.