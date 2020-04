Gobierno hará test a maestros y auxiliares que trabajen en localidades sin coronavirus

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) se reunió este miércoles con representantes del Poder Ejecutivo, del Codicen y del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para evaluar el comienzo de clases en 973 escuelas rurales del próximo miércoles 22. Los representantes de los sindicatos de maestros (FUM) y de profesores (Fenapes) junto al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, pidieron al gobierno que postergue el inicio de clases presenciales en esos centros, algo que las autoridades negaron. Sin embargo, Pereira afirmó en conferencia de prensa que "hubo avances" en la negociación y los sindicatos entienden que existen más garantías para ese regreso a las aulas.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo aseguró que realizará el hisopado a todos los trabajadores de la educación que retomen sus tareas y tengan que viajar desde una localidad que registra pacientes con coronavirus a otra que no los tiene. La medida se tomó para despejar cualquier sospecha de que ese maestro o auxiliar pueda estar contagiado. Es decir, antes de poder ir al centro deben tener el resultado del test negativo.

Además, ningún funcionario o maestro que tenga enfermedades crónicas deberá ir a trabajar, dado que es considerado persona de riesgo para un posible contagio del virus.

“Nosotros no decidimos cuándo empezamos a trabajar. No hemos tomado ninguna decisión gremial que indiqué que ese día no haya que ir a clase. Nos parece que falta tiempo pero vamos a trabajar en que estén todas las garantías y que se empiece en las escuelas con todas las garantías”, dijo Pereira.

Camilo Dos Santos

Del encuentro participaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el titular de Educación, Pablo Da Silveira, el presidente del Codicen, Robert Silva, y el presidente del Sinae, Sergio Rico. También participó la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y representantes de la Federación Médica del Interior (FEMI).

Según afirmó el presidente del PIT-CNT, el gobierno también aseguró que en aquellos centros donde no estén dadas las mínimas condiciones sanitarias no se iniciarán los cursos y se informará cuántos alumnos tiene cada escuela para evaluar la posibilidad de que en aquellas más populosas no inicien los cursos. “Vamos a tratar de que solo se habiliten aquellas escuelas que efectivamente estén en condiciones, donde no hay casos de covid-19 o donde los maestros efectivamente pasaron por un hisopado”, dijo Pereira y destacó que en el encuentro “sin dudas hubo avances”, aunque no todos los que hubieran querido.

Los gremios de la educación plantearon también que cuando se tengan que definir nuevos reinicios de clases presenciales, primero se discuta con los sindicatos antes de tomar una decisión.