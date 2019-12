Gobierno instó a que se denuncie la amenaza con arma a jugadores de Atenas

La Secretaría Nacional de Deporte instó a que se denuncie la amenaza con arma de fuego que sufrieron los jugadores de Atenas en el vestuario de su gimnasio luego del partido ante Nacional disputado el 26 de noviembre.

En un comunicado, la dependencia consideró de “extrema gravedad” la situación que vivieron los basquetbolistas cuando un hincha del equipo se metió al vestuario y los amenazó con un arma de fuego, y entendió que debe radicarse la denuncia correspondiente de un caso del que los protagonistas hicieron declaraciones en redes sociales y medios.

La secretaría repudio el hecho y resolvió “instar a las personas e instituciones involucradas a formalizar la denuncia de lo ocurrido ante el Ministerio del Interior o la Fiscalía General de la Nación”.

Tras el episodio, los jugadores de Atenas resolvieron dejar de jugar en el equipo y luego el propio club tomó la decisión de retirarse de la actual edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El lunes pasado fue cuando los basquetbolistas tomaron su medida.

Ese día, Leandro Taboada representante del gremio de los jugadores (Basquetbolistas Uruguayos Asociados, BUA), manifestó que se debía denunciar lo ocurrido.

"Lo primero que pedimos es que se denuncie el hecho porque aún no fue denunciado. Queremos que se investigue cómo fue posible que se haya entrado un arma de fuego, cómo entró el hincha, si lo hizo a través de la lista que cada club tiene para dejar entrar a allegados o si pagó entrada, si hay cámaras que sean analizadas, si tiene o no relación con los dirigentes, saber por qué aún no se denunció el hecho", expresó Taboada a Referí.

¿Por qué el hecho aún no fue denunciado? "Nosotros hasta no realizar las elecciones no podemos denunciarlo", dijo Taboada. La BUA recién logró la aprobación de su personería jurídica a mitad de año y se apresta para su primera designación oficial de autoridades el miércoles 11 de este mes.

"Los jugadores, por la vía particular, no han querido denunciar el hecho porque tienen miedo, por eso esperan que la FUBB o el propio club lo haga", agregó.

Ese mismo día, Bruno Gandoglia, el presidente de Atenas, expresó: "Estamos trabajando puertas adentro para esclarecer cómo sucedió el hecho y para accionar mecanismos como para poder meter a esos hinchas en lista negra. Estamos en conversación con la Federación y en próximas reuniones vamos a tener las pautas sobre qué pasos vamos a seguir".

Luego, Atenas comunicó que dejaba de participar en la Liga Uruguaya.

Hasta el momento, según se desprende del comunicado realizado por la Secretaría de Deporte emitido este jueves al mediodía, no se ha realizado la denuncia.