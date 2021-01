Gobierno mantiene fronteras cerradas y mueve una perilla para darle “respiro” al turismo

Convencido de que Uruguay logró desacelerar el crecimiento de contagios registrado a mediados de diciembre y con el argumento de que aquel escenario proyectaba unos 1.500 casos nuevos diarios para el 6 de enero, el presidente Luis Lacalle Pou resolvió mover las perillas para darle un “respiro” al turismo interno al extender el horario de los bares, pubs y restaurantes hasta las dos de la mañana, y volver a habilitar los espectáculos públicos con un aforo mínimo y el deporte sin público.

Las decisiones cierran de todos modos hasta fin de mes la llegada en masa de veraneantes extranjeros, al también resolver la prórroga para mantener las fronteras cerradas por otros 20 días –con una revisión a mitad de mes–. El decreto que prorroga el cierre de fronteras firmado por el gabinete exceptúa a los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 6 de enero de 2021.

Las disposiciones fueron tomadas en una extensa sesión del Consejo de Ministros, en la que el gabinete evaluó durante más de dos horas acerca de la efectividad de las disposiciones anunciadas el 16 de diciembre, cuya mayoría regía hasta domingo 10.

Leonardo Carreño

De acuerdo a lo que supo El Observador a partir de fuentes del gobierno, en el gabinete hubo unanimidad sobre mantener las fronteras cerradas y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, logró imponerse acerca de la necesidad de darle un “respiro” al sector con la extensión de dos horas en el horario de cierre de bares, restaurantes y pubs. La medida había sido solicitada también por los intendentes de Maldonado, Rocha y Canelones, los departamentos que reciben el mayor flujo de veraneantes.

“Le sacamos un poco de asfixia al sector turístico, abrimos mínimamente la perilla, porque realmente la está pasando mal. Después de este fin de semana, todos sabemos que bajó la ocupación de manera muy importante. Tenemos que darle algún estímulo, allí hay protocolos, hay formalidad y hay control”, dijo Lacalle Pou en la conferencia de prensa.

Para tomar la decisión, también pesaron las valoraciones de los ministros de Interior y Defensa, Jorge Larrañaga y Javier García, respecto a que las dificultades se producían afuera de estos lugares, con reuniones en playas o fiestas clandestinas, como se vio en los primeros días del año.

“El relajo está afuera, en los clandestinos y ahí es donde vamos a intensificar el control”, agregó el presidente. Desde el 21 de diciembre, la fecha en que comenzó a regir la limitación el derecho de reunión, la policía realizó 1.609 intervenciones, de las cuales un 40% ocurrieron el fin de semana largo de año nuevo. A estas deben sumarse los operativos realizados por Prefectura de la Armada, que incluyeron el cierre de playas en la noche en algunos balnearios como Punta del Diablo.

Los contagios y las gráficas

Leonardo Carreño

En la reunión de este miércoles el presidente hizo la introducción y luego cedió la palabra a cada uno de los ministros. Algunos presentaron informes sobre el cumplimiento de las disposiciones –como Transporte, Interior, Defensa, Turismo y Relaciones Exteriores–, mientras que otros ofrecieron su visión. Tras escucharlos, Lacalle Pou volvió a tomar la palabra para plantear las medidas que pensaba tomar.

Antes de la sesión, el presidente había mantenido una reunión de forma virtual con los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en la que analizó el estado de situación sanitaria que vive el país y repasó las proyecciones realizadas por los científicos. Una de las conclusiones de este intercambio fue que el país estaba logrando “desafiar las estadísticas”, porque si bien seguían aumentando los contagios, las cifras –tanto de casos activos nuevos como de internados en CTI– se ubican por debajo de las previstas.

“¿Hay más contagios? Sí. ¿Estamos por encima de las gráficas? No, bastante por debajo. Con el número alto de hoy, estamos 544 casos abajo (de los previstos en el modelo matemático), y 68 menos en CTI. Entonces no, las medidas no fracasaron pero estamos con la guardia en alto”, dijo en conferencia de prensa.

Los anuncios del gobierno ocurrieron el mismo día en que se registraron tres récords en las cifras de la evolución de la pandemia, ya que el Sistema Nacional de Emergencias reportó 946 casos nuevos, con una tasa de positividad de 14,4% debido a que se hicieron 6.534 análisis y se llegó a 6.287 casos activos.

Lacalle Pou dijo que los 946 casos evidenciaban un “crecimiento del virus” que no era el que “marcaban las gráficas”.

“Los científicos del GACH nos decían que era imposible que las fiestas pasen con costo cero, y que este aumento de hoy se da específicamente como consecuencia de las fiestas”, expresó y dijo que pasó “en todo el mundo” pero que en Uruguay no estaba siendo “tan dramático”.

En la reunión, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que las direcciones departamentales de salud comenzaron a reportar nuevos “casos importados de Montevideo” de reuniones familiares durante las fiestas.

“Dennos unos días más”

Tal como lo habían informado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas el martes en el Parlamento, Lacalle Pou dijo que el gobierno se encontraba cerca de firmar con laboratorios para hacerse de vacunas contra el covid-19.

El presidente dijo que las negociaciones estaban siendo confidenciales y que el país estaba buscando “colarse” entre los más grandes para hacerse de dosis.

“Lejos de ser una excusa o una justificación, estamos en una carrera y en una competencia feroz. Cada gobernante quiere arrimar agua para su rancho. Uruguay está tratando de colarse entre los grandes, y la mejor manera de hacerlo es con negociaciones que no alteren esos procesos. El primero que tiene ganas de decirles cómo, quién, cuándo y dónde soy yo. Estamos negociando con varios laboratorios, estamos en el embudo y en el momento de ir aterrizando. Dennos unos días más”, sentenció.