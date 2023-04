Gobierno postergó la subasta por el 5G a pedido de Claro

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) postergó la subasta del 5G a pedido de la empresa Claro. La subasta se iba a realizar el 28 de abril y finalmente será el 9 de mayo.

La resolución de la URSEC establece que Claro pidió la "ampliación del plazo previsto para la presentación de los antecedentes y constitución de garantía hasta el día 24 de abril de 2023 y consecuentes plazos subsiguientes". La compra del pliego por US$ 3.600 tenía como fecha límite este miércoles 13 abril y ahora pasará al 28 de abril, agrega la resolución publicada este martes.

El pedido de Claro se fundamenta "en los días inhábiles bancarios, lo que hace que tengan un exiguo plazo para poder constituir la garantía exigible, afectando su posibilidad de participar en la subasta".

Cuando definió los plazos iniciales de la subasta la Ursec designó al economista Luis González como coordinador de la instancia final del procedimiento y como integrantes de la comisión asesora a la escribana Stella Fernández, la abogada Graciela Coronel, el contador Gustavo González y el Fernando Hernández.

Los detalles del pliego

El gobierno definió que la subasta será abierta. Podrán participar las empresas que tengan autorización para prestar servicio de comunicaciones móviles (IMT, IMT-2000, IMT-Avanzados y precursores) o cumplan con una serie de requisitos previos y sean “precalificados”, de acuerdo con el artículo 3 del pliego.

Entre estas exigencias, el gobierno pidió que cuenten con una experiencia mínima de dos años prestando servicios de telecomunicaciones móviles internacionales dentro de los últimos cinco años por los menos en dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa. También tendrán que presentar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2020 y 2021 y demostrar que facturan más de US$ 50 millones anuales.

Pese a que están habilitadas a participar, las dos empresas privadas que operan en el mercado uruguayo (Movistar y Claro) transmitieron discrepancias con el proceso.

Movistar analiza qué pasos dará porque las condiciones no “facilitan” un “despliegue competitivo”, informó El País y confirmó El Observador. Por su parte Claro resolvió impugnar el pliego de la subasta porque considera que el precio base establecido por el Poder Ejecutivo no tiene "fundamento". Además entiende que está en una situación de “desigualdad competitiva” con Antel, ya que la empresa pública tiene reservado su bloque. Dedicado, que no podrá presentarse por no cumplir con las exigencias, también realizará acciones.

Semanas atrás, el ministro de Industria, Omar Paganini, defendió las exigencias puestas y dijo que eran similares a las que se pusieron en otros procedimientos competitivos.

Se subastarán tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz, de los cuales uno estará reservado para Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos. El precio base serán US$ 28 millones, US$ 6 millones por encima de lo que había calculado la Ursec.

El decreto establece que la autorización podrá renovarse cuando se cumplan los 25 años de asignación. Será en “similares condiciones generales”, actualizadas a las “realidades tecnológicas y del mercado”, en concordancia con los lineamientos de la política nacional de telecomunicaciones.