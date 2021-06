Uruguay vacunará a menores de entre 12 a 18 años con Pfizer, anunció Lacalle

El gobierno vacunará a menores de entre 12 a 18 años con Pfizer y abrirá la agenda a fines de esta semana, según anunció el presidente Luis Lacalle Pou.

Fue la Comisión de Vacunas que lo aprobó en las últimas horas, dijo el mandatario en entrevista con Subrayado este martes. Además, el Poder Ejecutivo firmó una reserva de 500 mil dosis del laboratorio chino Sinovac, a la espera del contrato final.

En otro tema, adelantó que el gobierno prevé hacer inversiones en “sectores vulnerables”, con la rendición de cuentas de julio a fin de año. Incluirá a aquellas personas que reciben asistencia a la primera infancia (asignaciones familiares) y a jubilados y pensionistas. En julio de 2021 se dará una partida especial para jubilados.

“Ahí va a haber una asistencia importante (...) El presupuesto es el que se marcó en 2020, es el que vamos a desarrollar y a cumplir, que no es poca cosa. Con supuestos que se alteraron con la primera, segunda ola, o la P1”.

“No abunda el dinero en el país, nosotros vinimos a apagar un incendio, hemos sido equilibrados”, añadió Lacalle Pou, quien afirmó que aumentó un 50% los apoyos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), brindó “subsidios de todo tipo y color” y también exoneraciones para afectados por la pandemia.

En términos regionales, opinó que hay que "relanzar" al Mercosur, pero Uruguay está a la espera de que se le "afloje el corset". "Hay una buena relación diplomática", aseguró.

Propuestas de la oposición

El mandatario dijo que no es posible reducir la movilidad por 21 días como propone el Frente Amplio, según consideró. "No creo que funcione un lockdown. De hecho en otros países no ha funcionado. Aquellos que piden cuarentena obligatoria, son asalariados. Entonces dicen: puede haber un apoyo. ¿Ustedes creen que puede haber un apoyo?", afirmó.

Lacalle Pou recibirá este miércoles a senadores de todos los partidos políticos, nucleados en el seguimiento de la pandemia del Senado, donde además el Frente Amplio esperará respuestas directas. "Hay algunas propuestas sensatas, de sentido común, que las vamos a impulsar. Que son de la oposición y de otros partidos de la coalición", anunció.

"Cuando los casos aumentan, aumentan los fallecimientos, se genera una presión al gobierno y es lógica que así sea. La duda es algo que existe constantemente en la Torre Ejecutiva y en los ministerios. Como pasó en el mundo. Quien habla, se ha sentido muy acompañado por el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario)", dijo el presidente.

De las 27 medidas que propuso el 7 de febrero, el gobierno adoptó "24 y medio", defendió el mandatario. La movilidad nocturna es menos del 5%, informó.

"Cuando se habla de la responsabilidad del gobierno, se tiene razón. Primero, porque no tomamos la decisión que la Constitución no habilita", dijo sobe la cuarentena obligatoria. "El gobierno sí es responsable de no haber establecido una cuarentena obligatoria, y lo reconocemos", acotó.

Presencialidad educativa y vacaciones

No se adelantará las vacaciones de invierno, confirmó Lacalle Pou. “Hemos atrasado dos retornos, es lo que más nos cuesta”.

Consultado sobre la reapertura de free shops o shoopings, que tienen actividad, pero los centros educativos sin presencialidad, Lacalle respondió: “Es cierto, hay una explicación. Las escuelas no pueden tener aforo. La intención nuestra es volver, salvo que (suceda) lo que está pasando”.

Por otro lado, este viernes se reunirá con el equipo económico para discutir acerca del precio de los combustibles. "Tenemos que aumentar, los miembros de la oposición lo dijeron. Yo estoy de acuerdo con ellos", expresó.

Respecto a la pintada en la sede policial en Montevideo, sostuvo: "No me parece bien. Sé que fue algo autoconvocado. Sé quién lo escribió, hablé el sábado con una de las personas que lo escribió. No lo comparto".

"Tengo dilemas de todo tipo. Dilemas éticos no los tengo", concluyó.