Gonzalo Bergessio buscará su primer gol clásico oficial

Que Gonzalo Bergessio es la figura de Nacional de las últimas dos temporadas no hay dudas. Es más, su ascendencia en el grupo es tal que desde que se fue Esteban Conde quedó como capitán del equipo. Pero si hay una cuenta pendiente que tiene el argentino desde que llegó a Nacional, es ser figura en un clásico oficial. El próximo domingo tendrá una nueva oportunidad.

Nadie duda de su capacidad goleadora. El año pasado marcó 20 goles oficiales y fue elegido el mejor delantero del Campeonato Uruguayo en la encuesta de Fútbolx100 de El Observador. En el actual ya alcanzó esa cifra (17 por el torneo local) y todavía quedan partidos por jugar. Pero frente a Peñarol no ha logrado destacarse.

Diego Battiste

Acumula seis clásicos oficiales y uno amistoso. Tiene apenas un gol, en el amistoso que se disputó este año en Boca Ratón, Miami. Después, su balance frente a los aurinegros da como resultado una expulsión, un penal fallado en la definición de la Supercopa y una lesión que lo sacó a los 20 minutos del encuentro del Torneo Intermedio.

Debutó en el partido del Apertura 2018 que terminó 1-1. El gol tricolor lo hizo Gonzalo Bueno. Bergessio "se ofreció y luchó", pero "falló las tres ocasiones que tuvo", según la crónica de Referí, que le puso un puntaje de 5 puntos, de una escala del 1 al 10.

Leonardo Carreño

En el clásico del Intermedio 2018 tuvo su mejor performance y resultó calificado con 6 puntos: "Otra de las buenas figuras que tuvo Nacional. En el primer tiempo le puso una pelota de gol a Erramuspe y en el complemento habilitó notablemente a Fernández para el gol de la apertura. no ligó en la acción que pudo definir el partido: Dawson le sacó un cabezazo y el rebote lo estrelló en el travesaño".

De todas formas no pudo anotar y tampoco lo hizo en la final de ese año, en la que se jugó un alargue y Peñarol ganó 2-1. "Al delantero argentino le tocó ser el receptor de los pases largos para intentar bajar pelotas. Tuvo algunos desbordes y un remate que pasó muy cerca", según recuerda la crónica del día después.

En febrero de la actual temporada los grandes se enfrentaron en la final de la Supercopa Uruguaya. La comisión directiva de Nacional presidida por José Decurnex, que ganó las elecciones en diciembre último, se demoró en hacerle un nuevo contrato a Bergessio, por lo que el argentino se perdió los partidos de la preparación. Llegó con el tiempo justo para el segundo clásico y por ese motivo no fue titular. Recién ingresó a la cancha a los 74 minutos en lugar de Kevin Ramírez. No estaba en la mejor forma, le faltaba ritmo de partidos y no pudo destacarse. El partido terminó 1-1 y se definió por penales. El primer remate fue de Cristian Rodríguez, que marcó el gol; el segundo fue de Bergessio, que levantó su disparo. Al final, el héroe del título que ganó Nacional fue el golero Esteban Conde.

Carlos Pazos

Luego llegó el clásico del Apertura, primero que se jugó en el estadio Campeón del Siglo. Un partido histórico. Y si bien Bergessio participó en la jugada del gol tricolor que abrió el marcador y lo festejó como si fuera de él, en realidad lo marcó Cristian Rodríguez en contra. Después, antes de que se terminara el primer tiempo, el argentino se hizo acreedor a la tarjeta roja: "Fue partícipe de la jugada en la que llegó el gol del 1-0. Arrancó bien en ataque, jugando de espaldas al arco. Hizo dos faltas innecesarias y fue bien expulsado".

Con un toque de primera desde el punto penal después de una asistencia de Kevin Ramírez, marcó su único gol frente a Peñarol. Fue en julio pasado, en Boca Ratón, Miami. Con ese tanto Nacional empató transitoriamente el clásico por la Copa Gigantes de América en plena pretemporada. Más tarde, en el minuto 92, Darwin Núñez le dio la victoria a Peñarol.



Para el último enfrentamiento entre Nacional y Peñarol, Bergessio no llegó bien. Tres fechas antes el tricolor enfrentó a Boston River y el goleador salió a los 33 minutos con una molestia en el posterior. No participó del partido siguiente frente a River Plate y marcó un gol en el subsiguiente -el anterior al clásico-, frente a Juventud, pero dejó la cancha a los 58 minutos. Estuvo en duda durante la semana previa, pero fue titular frente a Peñarol. Soportó en cancha 22 minutos. Se resintió de la contractura de sóleo y abandonó el clásico sin tener ninguna situación de peligro. Lo sustituyó el juvenil Thiago Vecino, que tuvo un destacado desempeño. Nacional ganó 3-0.

En casi todos los clásicos lo marcó Fabricio Formiliano, con distintos compañeros: Ramón Arias, Enzo Martínez, Carlos Rodríguez, Cristian Lema y Rodrigo Abascal. Cuando no jugó Formiliano y la zaga la conformaron Juan Izquierdo y Enzo Martínez, Bergessio marcó el único gol que hizo frente a Peñarol.