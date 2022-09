Gonzalo Civila: "Buena parte del gobierno concibe que la mejor organización social es la que no existe"

Gonzalo Civila quedó legitimado por amplia mayoría como el líder de un Partido Socialista más chico, con nuevos aliados y más radical. La colectividad más vieja de la izquierda reivindica un rol distinto al encarnado por el MPP, el Partido Comunista y los sectores progresistas del Frente Amplio, pone en duda la tradición de correrse al centro para conquistar al electorado, y así evita pronunciarse sobre la estrategia que despliega Yamandú Orsi en Canelones.

"No veo oposición entre fortaleza ideológica y crecimiento electoral", justifica el diputado y profesor de filosofía en entrevista con El Observador. Rodeado por la obra de Vivian Trías, en la sala de la Casa del Pueblo que lleva ese nombre, Civila evoca al icónico autor socialista para distanciarse de Cabildo Abierto, y defender su postura de que "los dirigentes que sustentan el modelo de la desigualdad no son aliados para una alternativa".

¿A qué está llamado el Partido Socialista uruguayo de hoy?

A construir organización y conciencia en las clases populares para transformar la realidad. No es desde una verdad revelada, sino de intercambio en el seno de la sociedad uruguaya. En un mundo con mucho desconcierto y carencia de sentido, aparecen coaliciones liberal-fascistas. Pasó ahora en Italia, resurgen nacionalismos xenófobos y conservadores, y todos sustentan programas económicos que benefician a las élites, contrario incluso a sus discursos.

¿La coalición uruguaya es liberal-fascista?

No la caracterizaría de esa manera. En Uruguay hay una coalición de derechas con distintos segmentos de la burguesía –de repente una agraria y más tradicional expresada en Cabildo Abierto– y el capital; una burguesía financiera y vinculada a los grandes medios de comunicación. Sectores con una mirada fuertemente aperturista y mercantilizadora de los servicios sociales. Todo eso se amalgama en una ideología de neoliberalismo autoritario. Es un programa económico liberal con un componente de represión a la protesta, de deslegitimación de los actores críticos a esa política y estigmatización de los sectores populares.

La protesta siempre estuvo permitida. Movilizaciones hubo y hay.

Sí, pero hay una respuesta muy violenta del Estado, impidiendo pintadas, descalificando a las organizaciones sociales, reglamentando el derecho de huelga, prohibiendo las ocupaciones por la vía de los hechos. En el último paro general hubo una respuesta a coro de todo el gobierno de descalificar la movilización y no discutir la plataforma. Y después la relación con las ollas populares, un discurso violento al cuadrado del gobierno: la violencia estructural que lleva a que la gente no tenga qué comer en su propia casa, el déficit de respuesta por parte del propio Estado, y la descalificación a quienes hacen ese trabajo. Buena parte del gobierno concibe que la mejor organización social es la que no existe.

Sin embargo Uruguay sigue siendo de los países más democráticos del mundo. Capaz es un diagnóstico un tanto catastrofista, basta salir a la calle.

Depende dónde salgas a la calle. Hay barrios enteros donde la violencia...

Eso no es nuevo.

La problemática no es nueva, pero la violencia policial ha recrudecido mucho. Pero no lo planteo por cobrarle al gobierno un capítulo específico de su política, sino por la integralidad de un modelo que genera consecuencias sociales muy graves, que ha hecho perder salario a la enorme mayoría de los trabajadores, poder adquisitivo a las jubilaciones, concentrando el poder económico en muy pocas manos. Se trata de cuidar las muchas fortalezas históricas que tiene la democracia uruguaya, y de construir otras.

Para ganar en 2024, ¿el FA tiene que correrse al centro y hablar con otros sectores de partidos tradicionales?

En el centro se pone todo lo que no se define como izquierda o derecha. Nos da una etiqueta tan amplia e indefinida que no dice nada. Ese eje que reduce la política es insuficiente para analizar la realidad. En Uruguay hay una enorme mayoría de nuestro pueblo que sufre las consecuencias del ajuste, y una minoría beneficiada. Hay que tratar de articular esa gran mayoría. Los que sustentan y dirigen el modelo de la desigualdad no son aliados para construir una alternativa.

Leonardo Carreño

Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista

Siempre hubo consenso en la izquierda sobre la posibilidad de acercarse a sectores batllistas y wilsonistas.

Primero estaría bueno mostrar dónde está el batllismo y el wilsonismo hoy en los partidos tradicionales. El gran desafío de la izquierda es hablar con la mayoría del pueblo, y ahí hay gente que vota a todos los partidos políticos. Hay que hablar con quienes votaron al Partido Nacional, a Cabildo, al Partido Colorado, al Independiente. Construir acuerdos programáticos con los dirigentes que sustentan el modelo es algo muy distinto a eso.

Los socialistas dijeron que la reunión de Fernando Pereira con los líderes de los partidos de la coalición es una "señal confusa hacia el movimiento popular", que el hambre es la mayor violencia que ejerce el oficialismo, y que eso fue un "gol en contra". ¿Qué proponen, entonces?

Me parece que es un dato triste que el hambre es de las mayores violencias. Frente a eso, la propuesta es construir una gran alianza de pueblo que permita revertir la situación.

¿Y que no se junten? ¿Que no hablen?

Hablamos todo el tiempo, en el Parlamento y en los diálogos personales. Otra cosa es la gestualidad política de posibles acuerdos multipartidarios con organizaciones que sostienen un modelo de desigualdad que discutimos y denunciamos. Eso ha aparecido desde Cabildo Abierto.

Cabildo Abierto ha tenido varias coincidencias con el FA. Ley forestal, por ejemplo.

En el parlamento votamos muchísimas cosas separados, y algunas juntos. Es parte de la dinámica habitual. ¿Por qué hace esta propuesta específica? Porque necesita legitimarse como uno más, limar sus aristas más incómodas para la democracia uruguaya y desmarcarse de la coalición de gobierno. Cabildo logró su representación electoral mostrándose como una derecha popular, y hoy sustenta un programa antipopular.

Cabildo tuvo más del doble de votos que el sublema en que votó el Partido Socialista. ¿Esos 269 mil votos no son el pueblo?

Sus votantes, la enorme mayoría, son trabajadores, gente de los sectores populares, y tenemos que dialogar con eso. Otra cosa muy distinta son sus dirigentes, con un programa que va en contra de los intereses de la sociedad. Los partidos no están obligados a acordar con cualquier otro porque tenga apoyo electoral. Con ese criterio, no habría pluralismo.

Vivian Trías y Cabildo Abierto

¿Cabildo Abierto no tiene puntos de contacto con los socialistas, a través de Vivian Trías y Alberto Methol Ferré?

Qué tiene que ver Vivian Trías con Cabildo Abierto.

Lo más agrario, popular, el nacionalismo.

Trías diferencia en toda su literatura entre el nacionalismo popular y el oligárquico. Ese es de derecha, defensor de intereses muy minoritarios. Esa es una línea clara. No todo lo que utilice la palabra "popular" es articulable con un imaginario socialista. Qué tiene que ver lo socialista con una sociedad con menos derechos, menos libertades, más conservadora, machista, homófoba, más desigual. El mundo está demostrando que los agrupamientos que se postulan como alternativas de derecha popular terminan sosteniendo los mismos programas liberales en lo económico.

Pero la gente los vota, y lo ratificó en el referéndum.

El referéndum fue una discusión sobre 135 artículos de una ley.

Esa bipolaridad casi replicó el escenario de balotaje.

Me parece una comparación un poco tirada de los pelos.

Cualquiera dentro del FA la hace.

Está bien, pero creo que son cosas distintas. Una es elegir partidos, y otra un referéndum. La gente tiene cabeza propia.

¿Por qué el No, lo "antipopular", se impone sobre el Sí?

Porque las personas hacen su reflexión y toman decisiones. Que lo que haga este gobierno sea popular porque la gente votó a este gobierno es muy endeble. Lo que haga puede ser a favor de los intereses populares o en contra. Yo no veo lo popular en que la economía crezca pero la gente se empobrezca.

Reinaldo Gargano (histórico socialista) estuvo por muchos años entre Asamblea Uruguay y el MPP, hasta chocando con Danilo Astori y José Mujica. ¿Dónde queda hoy el partido?

El mapa del FA cambió. El MPP, el Partido Comunista y la Convocatoria Seregnista-Progresistas son expresiones claras. Hay una corriente socialista que, después de un tiempo de tener alianzas con el bloque progresista y liberal del FA, quiere volver a presentarse con sus ideas libertarias, autogestionarias, de construcción desde la base, de transformación profunda. Muchos de los grupos con los que el PS intenta construir un espacio han tenido posiciones críticas muy notorias: fuimos claros en condenar la invasión de Rusia a Ucrania y la situación que se vive en Nicaragua. El PS ha sido muy claro en denunciar los efectos del modelo liberal.

El PS ha ido perdiendo su respaldo electoral, al tiempo que junta fuerzas con grupos que tienen pocos votos. ¿No termina reducido a una expresión más marginal y radical dentro del FA?

Hay un proceso de caída después de haber sido la primera fuerza. Eso no es atribuible a los aliados, somos los responsables de nuestro desempeño. El PS nació en 1910 con una presencia muy ínfima en la sociedad, fue creciendo, logró incidir electoralmente y ahora estamos reformulando nuestros caminos. No es un proceso fácil.

En política es importante la representación. Si queda ligado a los sectores más pequeños, por más fuerza ideológica que obtenga, pierde pie.

No veo oposición entre fortaleza ideológica y crecimiento electoral. Hay que articular las dos cosas. Por otra parte, las alianzas tienen que sostenerse antes que nada en afinidades de ideas, luego los acuerdos electorales. Hay unos cuantos grupos en el FA tributarios de una tradición socialista en sentido amplio, y es una corriente llamada a recomponerse.

Cuando fue rival de Fernando Pereira en las elecciones internas del FA, pregonaba el ser la alternativa a un "consenso" tejido entre "cúpulas sectoriales". ¿Se da hoy esa lógica en el FA?

En el FA hay un proceso de reactivación de su estructura, se fortaleció la confrontación con la derecha. Después hay una discusión más de fondo sobre la orientación del proyecto que está en ciernes.

¿Se consolidó en el FA esa victoria de las "cúpulas"?

La gente tomó decisiones en la elección interna, y eso no fue de cúpulas, sino de frenteamplistas que fueron a votar. Luego, las definiciones que tomamos sobre cómo seguir en adelante están en debate.

¿Cómo ve a Fernando Pereira?

Como un compañero con mucha experiencia en construir organización. Lo veo posicionado con claridad en el debate con la derecha, con rasgos propios de su militancia sindical en el tono, y con una mirada ideológica muy definida. Eso está muy bien.

Chocan con frecuencia.

Personalmente, no. El partido no choca con Fernando Pereira, sino que plantea sus puntos de vista, como lo hacen otros. A veces nuestro punto de vista es minoritario, y reivindicamos con lealtad, diciendo las cosas primero por donde tenemos que decirlas.

¿Yamandú Orsi actúa a destiempo al hablar con otros partidos y construir su plataforma?

No voy a hacer juicios públicos sobre la actuación de ningún compañero del FA sobre los tiempos.

¿Es un error abrirse a hablar con sectores blancos, cabildantes, colorados?

El camino es poner el foco en hablar con la enorme mayoría de la sociedad, no con los dirigentes de los partidos políticos.

¿Carolina Cosse va a ser candidata en 2024?

Carolina está haciendo un gran trabajo, tiene mucho cariño entre frenteamplistas y es vista como posible candidata. Pero no es una definición para 2022.