Gonzalo Díaz, el uruguayo que jugó en Tabaré y Verdirrojo y que actuó en Garra, con Adam Sandler

El basquetbolista uruguayo Gonzalo Díaz vivió una experiencia increíble al participar del rodaje de Garra, la última película de Adam Sandler que se emite por Netflix.

Díaz, alero de 24 años, se formó en Malvín y jugó El Metro en Tabaré en 2019 y en Verdirrojo en 2020.

A comienzos de años se encontraba jugando en Mallorca, en la Liga EBA, la cuarta división del básquetbol de España cuando su entrenador le pasó un mail informándole que se iba a hacer un casting en la ciudad para el rodaje de una película.

"Fui al casting y terminé quedando", contó el basquetbolista a Pica la Naranja, que se emite por AM 970.

"Apenas arranqué empezamos a entrenar una secuencia de jugadas para la película. No estaban Adam ni Juancho hasta el primer día de rodaje", contó.

Juancho Hernangómez es el ala-pívot español de 2,06 metros de Utah Jazz que hizo su debut actoral en la película encarnando al protagonista, Bo Cruz.

"Se rodaban las escenas de madrugadas hasta las 6 AM, fue muy desgastante para todos, hasta para los vecinos que se quejaban por el ruido que hacíamos. No sé cuántos segundos aparecí, pero la grabamos 50 veces la escena en que me caigo. No sabés cómo quedé. Fue increíble toda la movida: carpas, camiones... Nunca me imaginé estar ahí", expresó.

"Siempre fui fanático de Adam, desde chico vi todas sus películas, no podía creer de que estaba con nosotros. El primer día que lo vi me salió decirle ‘soy de Uruguay’ y le pedí una foto, pero me dijo que no, por el covid porque estaba muy perseguido. Después de eso siguieron dos días más de rodaje. Al segundo día apareció Juancho, bastante macanudo, hablaba en español por supuesto y estaba bastante presente jugando y jodiendo con nosotros", explicó Díaz.

El uruguayo contó una jocosa anécdota que tuvo con el NBA, campeón mundial en China 2019: En la película, tengo un intercambio con él cuando me levanta después que me tiran en el partido callejero. Él dice en español: 'Yo lo cojo' y yo, antes de filmar, le dije: 'Mirá que en Uruguay eso significa otra cosa' y él al principio se reía. Pero en el rodaje, se empezó a trancar y en vez de decir 'Yo lo cojo' le salía decir ‘Yo lo defiendo’, hasta que se frustró y dijo ‘que va, en Uruguay no la va a haber nadie, es mi película y yo digo lo que quiero’".

"Con Adam al final salió la foto, hablamos, le dije que era de Uruguay y me dijo que no podía creer que era de Uruguay, me preguntó si toda mi familia era de allá. Después ponía música entre medio de las escenas, tiraba tiros, interactuaba con la gente, es muy macanudo, igual a lo que se ve en las películas, un crack", dijo Díaz.

Consultado sobre el momento exacto en que aparece en la película, Díaz respondió: "Estoy en el partido que Adam va a ver en España, lo encuentra sin querer al partido y estamos jugando cuatro jugadores un partido callejero. Me filman en un par de escenas, en un par de dobles de bandeja que meto, que aparecen rápidas. Después estoy defendiendo al mejor del equipo contrincante, que era muy bueno y como que me pinta la cara y cuando me caigo viene Juancho y me levanta. 'Yo lo defiendo, yo lo cojo', dijo al final. En esas tres partes aparezco. Es un poquito".

"Se paga bien, igual Adam Sandler se la pudo haber jugado un poco más. Tendiendo en cuenta todas las veces que me caí, pudo haber sido un poco más", comentó a las risas el jugador uruguayo.

Díaz volvió hace dos meses y medio de España, pero decidió poner pausa a su carrera basquetbolística: "Ahora estoy bastante alejado, hace cuatro meses que dejé de jugar, me puse una pausa que no sé si va a ser para siempre, decidí eso, tuve bastante tiempo para pensarlo. Voy a ver si aparece alguna gana de jugar, no lo descarto, pero prioricé mi cabeza, lo que me hacía bien, porque el básquetbol no me estaba haciendo bien y decidí alejarme un poco".