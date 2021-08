Gonzalo Lucas expresó su dolor por la salida de Corujo y le recordó una frase del 4 de agosto

La abrupta salida de Guzmán Corujo de Nacional dejó un profundo dolor y malestar en la dirigencia de Nacional. Este lunes, el club decidió rescindir el vínculo con el jugador luego de que este firmara un precontrato con una institución de la MLS.

"Él mismo decía que para irse bien de Nacional, qué pasó en esos 20 días lo sabrá él, yo creo en su representante (Ariel Krasouski) y esto genera una situación de dolor. Esto no solo pasa en Nacional, en el tradicional adversario, cuando (Sebastián) Revetria se llevó a Matías Mir se lo declaró persona no grata, si vamos para atrás con Rodrigo Mora en Defensor Sporting pasó lo mismo, no es nuevo y siempre los resultados han sido los mismos" dijo el dirigente Gustavo Lucas en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

Leo Carreño

Gol a Peñarol, un jugador de clásicos

"Es un dolor muy grande, pero como dicen los abogados, ante confesión de parte relevo de prueba. Te lo dijo hace 20 días en tu programa, es la palabra de Guzmán. Quiero dar vuelta la página. Se había llegado a un acuerdo que era bueno, tratando de buscar una opción y si no había acuerdo que siguiera en Nacional. El representante había pedido que era momento de dar un paso, había un acuerdo de palabra con (José) Decurnex, (José) Fuentes, Ariel (Krasouski) y Guzmán (Corujo), había un acuerdo, no es el final que imaginábamos para Guzmán ni para Nacional, estamos muy dolidos", agregó Lucas.

"Los que están son los que quieren estar y se armó un gran plantel para el gran objetivo porque la obligación de Nacional es salir campeón uruguayo y si lo logramos sería un tricampeonato; estamos un poco abajo, pero estamos en carrera", concluyó.

¿Qué fue lo que dijo Corujo en el mismo medio? Las declaraciones las realizó el 4 de agosto y en determinado momento de la entrevista le dijeron: "No sos de los tipos que se va a ir sin dejarle nada el club" a lo que el zaguero respondió: "¡No! No es mi idea, soy muy agradecido con el club que me ha formado desde muchos aspectos, no solo como jugador. Viví en la residencia del club muchos años, son cosas que te van formando, pasar de una categoría a la otra; estoy muy agradecido con el club y siento que Nacional es mi casa".

Aquel día Corujo fue consultado sobre la posibilidad de emigrar. El día anterior había cumplido 25 años y expresó que su contrato vencía el 31 de diciembre: "Se ha nombrado el tema de una posible salida, pero yo intento apartarme lo más posible si bien es difícil porque está dando vueltas en la cabeza. Lo dejo en manos de Ariel que sé cómo labura y sé que va a buscar lo mejor para mí, así yo me meto en lo que me compete que es jugar al fútbol, estar preparado y si me toca jugar el fin de semana dar lo mejor por el equipo".

"En los últimos períodos de pases tuve oportunidad de irme pero con ofertas que no sirvieron para las partes, no me pongo una fecha, si se da ahora está bien y si es más adelante también, porque disfruto estar en Nacional, estoy muy cómodo, siento que es mi casa y la paso bárbaro. Llego a Los Céspedes y me siento uy cómodo, hay una muy buena relación con la hinchada, con los funcionarios y con la gente del club, y eso hace que no te quieras ir. Estoy desde los 12 años en Nacional, no es algo que me ponga una fecha, cuando se vaya a dar se dará y mientras tanto disfrutar con esta camiseta que es lo que soñé siempre", agregó.

D. Battiste

Se formó en Nacional y se ganó un lugar en Primera

Sin embargo, Corujo también dijo que un pase a esta altura de su carrera era clave para dar un salto deportivo y económico: "Es algo difícil pero también es necesario porque tenemos una carrera muy corta y hay que hacer una diferencia primero en lo deportivo, lo que viene de la mano con lo económico, y hay q hacer esa diferencia".

Entrados en los últimos seis meses de su contrato, el jugador quedó con la posibilidad reglamentaria de negociar con otro club. Fue lo que hizo Krasouski quien firmó un precontrato con una franquicia de Carolina del Norte en la Major League Soccer y Nacional, al ver que el jugador se iba a ir a fines de año sin poder hacer caja con el futbolista optó por rescindirle el contrato este lunes.