Graciela Bianchi: "Mucha gente quiere decir lo mismo que yo, pero no tiene la oportunidad o tiene miedo"

Tras la polémica desatada por sus dichos en una actividad virtual, la senadora nacionalista Graciela Bianchi negó haber atacado al sistema de Justicia, sostuvo que el Poder Judicial sí debe corregir errores "con diálogo y sin presión", criticó a quienes cuestionaron sus manifestaciones –divulgadas el jueves pasado por el semanario Búsqueda– sin haberlas escuchado en su contexto, pero al mismo tiempo ratificó muchas de esas mismas opiniones que levantaron polvareda.

"Me di cuenta que hay mucha gente que quiere decir lo mismo que yo, pero no tiene oportunidad o tiene miedo", afirmó la senadora del Partido Nacional. "Me voy a descansar con la conciencia tranquila, cuanto más me atacan, más me fortalecen", agregó en la medianoche del domingo, días después de que Búsqueda difundiera sus dichos en una convocatoria online de ForosUY, una cuenta que responde al objetivo de "apoyar al gobierno de coalición". En esa oportunidad, la legisladora dijo que el Poder Judicial está "infiltrado" por la izquierda.

Sus declaraciones provocaron la reacción de varios colectivos de operadores judiciales, así como de la oposición política, e incluso críticas desde el propio oficialismo.

Bianchi, de todos modos, destacó haber recibido "apoyo y solidaridad", ratificó que a su juicio existe un grave problema con la laicidad en todo el sistema educativo, insistió en que "en la Universidad de la República la izquierda adoctrina", y adjudicó la polémica en torno a sus dichos a la acción de "sectores radicales", cuya forma de operar dijo conocer "desde adentro".

La senadora englobó allí al senador frenteamplista Charles Carrera (MPP), por haber sido uno de los primeros en difundir la publicación de Búsqueda a través de las redes sociales. "Intentaron quebrarme muchas veces, pero no lo lograron" afirmó la senadora, tercera en la línea de sucesión presidencial.

Luego de que ForosUY publicara el audio completo de la convocatoria, Bianchi –que desde un primer momento había ratificado sus opiniones– acusó al semanario y a los medios que replicaron sus dichos –entre ellos El Observador– de haber "mezclado temas", y aseguró no estar interesada en "retractaciones o disculpas" ante la "evidencia de la mentira" que, según su visión, quedó clara luego de la difusión de la conversación.

El sitio web de Foros UY optó en las últimas horas por difundir la grabación íntegra del encuentro, y así demostrar lo que también observan como una "tergiversación".

"Debe quedar algo algo claro, el problema lo tienen conmigo, no con el presidente Luis Lacalle Pou ni con el Partido Nacional", dijo Bianchi. En ese marcó, remarcó que "nadie puede emplazar" al gobierno a que se pronuncie sobre la polémica. "Nos ampara la Constitución. Punto final", concluyó.

Posturas "tibias" y "progres" en la coalición

Las declaraciones originales de Bianchi se produjeron en un encuentro vía Twitter el pasado 28 de diciembre .

Allí la senadora, según la grabación relevada por El Observador, aprovechó su intervención para destacar el rol del gobierno en la gestión de la emergencia sanitaria y el liderazgo del presidente Lacalle Pou que sigue manteniendo un "histórico" índice de aprobación.

Bianchi describió a la pandemia como "un bloque que nos cayó encima" y optó por remarcar la esperanza, frustrada, de que esta situación se convirtiera e una causa nacional, propia de pueblos maduros. Al contrario, lamentó la reacción "intempestiva e irracional" del PIT-CNT y "su brazo político", el Frente Amplio. Y, si bien dijo "conocerlos mucho", Bianchi dijo estar sorprendida de la "virulencia, la falta de sensatez y los palos en la rueda" que la oposición ha puesto sistemáticamente desde la llegada de la pandemia, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de Urgente Consideración (LUC). "Fue una declaración de guerra", aseguró.

Sin hacer menciones directas, Bianchi dijo no entender las "posturas tibias" de algunos integrantes de la coalición de gobierno, que pretenden asumir "posturas progres" para acercarse al Frente Amplio. Allí advirtió que, luego de las recientes elecciones internas, el Frente Amplio ha quedado en manos de un "núcleo duro de los más radicales de izquierda", por lo que "si alguno quiere ir a pescar allí, están errados".

Durante la charla surgió la situación de Casa de Galicia, una institución que según Bianchi hace décadas "viene en caída libre". La senadora acusó directamente al juez de Concursos, Leonardo Méndez, de "detonar todo el inconveniente" al haber decretado el cese de actividades de la mutualista en plenas fiestas para así "dejar mal parado al gobierno y apelar al enfrentamiento".

Allí Bianchi dijo tener esperanzas en que el Tribunal de Apelaciones anule la decisión y "le pegue un buen rezongo" a Méndez. También sostuvo que "habrá que conversar" con la Suprema Corte de Justicia sobre este tipo de situaciones. "¿Quién es este juez y por qué actuó de esta manera?", se preguntó. Según su visión, el magistrado conspiró a través de su resolución contra la resolución de un problema. "El Derecho es aplicar las normas pero también resolver los problemas de la gente", apuntó. "Un juez jamás podría haber llegado a una resolución de este tipo".

La senadora fue más allá y dijo que, si se analiza la sentencia sobre Casa de Galicia, se ve una posición política partidaria. Así, si ir contra su autonomía, Bianchi consideró que "la sociedad democrática tendrá que pedirle cuentas" al Poder Judicial.

Todos en cana

En la conversación participaron varios integrantes de Cabildo Abierto, entre ellos los senadores Guido Manini Ríos y Raúl Lozano. Bianchi dijo tener con ellos una "excelente relación y vínculo". La senadora remarcó que para ella sería imposible acordar ni negociar si para sus interlocutores la prioridad no es que el Frente Amplio no recupere el poder. "Lo demás, podemos ir sorteándolo perfectamente", dijo.

Durante la conversación surgieron voces que cuestionaron la actitud "blanda" del gobierno en perseguir los delitos de corrupción cometidos, presuntamente, por integrantes del Frente Amplio en la administración pública. Para Bianchi, los frenteamplistas de entonces "no son tan burros como los de ahora" y supieron aprovechar los 15 años en el poder. Por ejemplo, ubicando en forma presupuestada a mandos medios a través de "concursos apañados" en toda la esfera estatal y que hoy siguen manejando al Estado.

Al respecto, sostuvo que no es tarea fácil condenar a alguna persona por corrupción. Se mostró partidaria, por ejemplo, de incrementar las penas previstas por el delito de abuso de funciones. Bianchi recordó que todos los frenteamplistas eventualmente acusados son "primarios" , por lo que sería muy díficil que terminaran en la cárcel. Allí planteó el caso de Raúl Sendic. "Tenemos un exvicepresidente condenado por peculado, un delito gravísimo", sostuvo. Su condición de primario, remarcó, impidió que fuera encarcelado. "Entonces no lo podemos meter en cana, estoy de acuerdo, todos quisiéramos verlo en cana". Allí recordó también los casos de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia.

La senadora aludió a la idea que tenían muchos simpatizantes de la coalición de que "podíamos meter en cana a todo el mundo". El problema, dijo, es la Fiscalía General de la Nación. "Lo hemos dicho hasta el cansancio, incluso antes de tener fueros". Con todo, Bianchi valoró como un logro la salida de Jorge Díaz de la titularidad del Ministerio Público. "No se fue solito o porque quiso", afirmó.

Para Bianchi los fiscales se han convertido en los "dueños del manejo económico". Allí, cuestionó que a un "buen fiscal" como Luis Pacheco le hayan "tirado" con las causas "más pesadas", que vienen del antiguo Código del Proceso Penal y casi sin personal.

Fue entonces que la senadora se refirió a la posibilidad de que el Poder Judicial "también esté infiltrado", al recordar que la Universidad de la República "fue una usina de adoctrinamiento". En su opinión, se requerirá tiempo para lograr eventuales condenas por delitos cometidos en gobiernos del Frente amplio, ya que existen "muchos mecanismos que están trancando la posibilidad de avanzar más".

Con todo, la legisladora dijo que los jueces y fiscales tienen ahora la "percepción de quién está mandando", por lo que llamó a a seguir insistiendo. "Tampoco se puede pretender que, con pandemia mediante, lleguemos a meter en cana a mucha gente", recordó.

Bianchi, que dijo que apoyará el proyecto de ley que Cabildo Abierto presentó para penar como delito específico el enriquecimiento ilícito, sostuvo en ese marco que la decisión de la Justicia de avanzar en la investigación sobre lo ocurrido en el Antel Arena no fue casualidad. "Hicimos bastante", aseguró, para luego advertir que ver eventualmente a Carolina Cosse ante la Justicia "es mucho, es mucho".

"Ser gobierno no es fácil, es mucho más fácil ser oposición", reflexionó. La senadora pidió paciencia a los simpatizantes de la coalición de gobierno. "Estamos haciendo todo lo posible", garantizó. Al respecto, llamó a obtener un resultado positivo en el próximo referéndum que pretende derogar 135 artículos de la LUC. "Si no, estos chicos van a agarrar viento en la camiseta y no los para nadie", advirtió.