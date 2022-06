Gravísimo: un hincha de Cerro bajó de la tribuna y agredió a un jugador de La Luz

El arranque de la décima fecha de la Segunda División Profesional tuvo un gravísimo incidente en el partido que Cerro y La Luz disputaban en el estadio Luis Tróccoli y que llevó al juez Nicolás Vignolo a suspender del encuentro.

Todo comenzó cuando Vignolo cobró una falta a favor de La Luz apenas pasada la mitad de la cancha. Iban 68 minutos y Cerro ganaba justificadamente 2 a 0 con goles del debutante Emiliano Melo y de Nicolás Ramos.

En la incidencia, detrás del árbitro, Edgar Martínez, zaguero de La Luz, agredió a Dylan Nandín tirándole dos golpes de puño. El zaguero estaba completamente sacado y el delantero de Cerro respondió tirándole también un golpe.

Martínez agredió a Nandín y este reaccionó

El árbitro echó a ambos jugadores y los dos tuvieron que ser retirados y tranquilizados por sus compañeros porque estaban irascibles.

Cuando Martínez se iba tomó una petaca que supuestamente le tiraron de la tribuna y forcejeando con quienes lo dirigían al vestuario, logró retroceder y llevársela a Vignolo.

Finalmente se dirigió a vestuarios cuando en la transmisión de Tenfield se vio que al entrar en la manga comenzaron a volar golpes.

Los jugadores de ambos equipos se fueron dirigiendo a la pista, al rincón donde está el acceso al vestuario visitante, en la unión de la tribuna Argentina contra la Chile, donde estaba el grueso de la hinchada de Cerro.

Fue en ese momento cuando un hincha de buzo gris y negro bajó del alambrado de la tribuna Chile a una velocidad increíble, le salió al encuentro de un jugador de La Luz y lo agredió. No le dio un golpe de puño, pero lo empujó y lo mandó al piso.

Vignolo suspendió el partido

Eso terminó de degenerar el ambiente. Los hinchas de Cerro corrieron a la tribuna y comenzaron a hacer gestos para detener las hostilidades.

Y el hincha, así como bajó, subió el alambrado con una velocidad y agilidad impactante y se volvió a meter entre la hinchada.

Los jueces, rodeados de guardia policial y en charla con el veedor de seguridad y el presidente de Cerro Alfredo Jureguiverry, tomaron a los 74 minutos la decisión de suspender el partido.

Ni la agresión a Martínez al llegar al túnel -y su posterior reacción- ni el incidente del hincha fueron repetidos por la televisación del partido.

Jaureguiverry, entrevistado por VTV, expresó su molestia: "Lo suspende la Mesa Ejecutiva de la casa. Así estamos. No pasó nada. A Martínez nadie le tiró la botella, la encontró tirada en el piso y fue a mostrársela al árbitro. Acá el único que puede suspender el partido es el jefe del operativo que está acá, no lo pueden suspender desde la casa".

Posteriormente, cuando los jueces se retiraron y solo quedaba un encargado de seguridad hablando por celular en la cancha, Jaureguiverry volvió a expresar su enojo: "El veedor nos dice que fue (Rafael) Peña desde la casa que suspendió el partido, porque no hay garantías. Esto es una suciera (sic), quieren ganar cuando en la cancha no les salía nada. Al entrenador de La Luz lo conozco de toda la vida y vino y me saludó, quieren sacar ventaja. Esta cancha a la que parece que nadie quiere venir tiene mucho trabajo. Parece que no quieren a Cerro que el 1º de diciembre va a cumplir 100 años".

Partido suspendido en el Tróccoli

Peña es el encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Martínez es exjugador de Rampla Juniors, hermano de Williams Martínez, quien jugó en los dos equipos de la Villa y que se quitó la vida el año pasado.

El entrenador de Cerro, Walter Pandiani, acusó a Edgar Martínez de generar el incidente: "Nandín reaccionó y puede estar bien echado, pero a Martínez lo tienen que suspender por el resto del campeonato. Cuando se iba le hizo gestos a la hinchada de Cerro y ya saben cómo es la hinchada de Cerro, ahí subieron los decibeles".