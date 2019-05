Gutiérrez: "Estoy muy contento por el invicto de los 10 partidos"

Álvaro Gutiérrez habló en conferencia de prensa luego del sufrido pero inobjetable triunfo de Nacional ante Juventud de Las Piedras que le sigue dando puntos para tratar de acercarse más a la punta en la Tabla Anual.

"Nos hemos adaptado al rival en varios partidos. En algunos encontramos rápidamente los espacios y en el de hoy era muy complicado. En el primer tiempo hicimos lo que ellos querían para que salieran al contragolpe. En el segundo tiempo corregimos eso y no los apretamos, sino recoger los rebotes. No es un juego tan vistoso, pero sí efectivo para esta clase de partidos. En el segundo tiempo mejoramos y merecimos ganar", explicó el DT tricolor.

A su vez, indicó sentirse "contento" porque se mantuvo "el arco en cero y logramos los tres puntos. Ganamos un partido muy difícil porque en el primer tiempo no encontramos los espacios, no estuvimos finos, erramos muchos pases en la mitad de la cancha y en el segundo tiempo tuvimos chances mucho más claras y ellos no llevaron peligro a nuestro partido. Ya habíamos hablado antes del partido que Juventud jugaba así y nos fue mejor porque mejoramos en el complemento".

Para Gutiérrez, cuando vienen centros al área "Bergessio siempre la aguanta bien, Kevin cabecea muy bien y cubre correctamente la pelota. Si buscábamos una zona específica para meter el centro, ya se nos había complicado en el primer tiempo. Fue un juego feo de ver, pero eficaz".

"Estoy muy contento por el invicto de los 10 partidos. Ya se los dije hoy a los jugadores que les agradecía por su capacidad y su esfuerzo, tratando de interpretar lo que le pedíamos en cada pelota, en cada pase, en cada concentración. Es un balance muy positivo porque encontramos un equipo", dijo el DT albo.

Respecto al cambio que debió hacer por la lesión de Rafael García, dándole ingreso a Mathías Cardacio, indicó: "Con Cardacio ganamos más en fútbol que con Rafa. Con él ganamos en altura. Pero rápidamente tratamos de adaptarnos. Principalmente nos adaptamos después del entretiempo".

También habló del balance de estos 10 partidos que ha dirigido en el Torneo Apertura y en el que sigue invicto.

"El balance con respecto al grupo es muy positivo porque había que sacar puntos rápidamente. De no ser por un gol lícito que convertimos ante Fénix y no nos cobraron, podríamos tener dos puntos más. Cuando se anda bien como equipo, es trascendente", añadió.

Consultado acerca del claro penal que Óscar Rojas no vio sobre Guzmán Corujo en el primer tiempo, sostuvo: "El penal no lo vi. No estoy contra los jueces, lo que dije la vez pasada es que a veces hemos tenido mala suerte".