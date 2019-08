Gutiérrez prueba a Mejía: “Somos optimistas de que pueda estar a la orden”

“Soy optimista”, dijo el técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, cuando se le preguntó por la presencia del golero Luis Mejía en el clásico del domingo.

El golero de los tricolores no fue de la partida el pasado fin de semana ante Juventud de Las Piedras debido a un golpe recibido en una rodilla en el juego ante River Plate.

Esta semana trabajó diferenciado y en las próximas horas será evaluado para saber si responde a las exigencias y estar a la orden frente a Peñarol el domingo por el torneo Intermedio.

“Trabajó diferenciado los primeros días, hoy va a hacer la primera práctica exigente y estamos todos confiados de que pueda tener una buena recuperación y tenerlo para el domingo. Soy optimista, me caracterizo por ser optimista tras hablar con él y ver las evoluciones de los médicos. Pero hasta no trabajar exigentemente no lo sabemos. Este partido es fundamental y queremos jugadores al 100%, que no entre si sabe que le va a doler. Somos optimistas de que pueda estar a la orden. Se ha hecho todo lo posible y esperemos tenerlo el domingo”, dijo el entrenador en conferencia de prensa brindada en el Parque Central.

Gutiérrez habló de la necesidad que tienen de superar a Peñarol en la tabla Anual.

“La urgencia depende de cada uno, nosotros tenemos la urgencia de agarrarlos que era nuestro objetivo, de descontar en la Tabla Anual y estamos dos puntos abajo, esto es lo que más nos importa a nosotros. Sabemos que después tenemos 15 partidos más. Ganando los pasaríamos en la tabla Anual y te da la tranquilidad de poder trabajar en igualdad de condiciones. Sabemos que tenemos la urgencia pero si te desesperás puede ser peor”.

Consultado sobre si hay jugadores para los partidos clásicos, el DT comentó: “Hay jugadores que ya tienen muchos clásicos jugados y tienen otro manejo de lo que es el partido, de lo que son las emociones porque en estos partidos los que no han jugado con mucho público no manejan igual las situaciones. La juventud te da más dinámica pero los experientes te dan manejo de partido, toma de decisiones, y ese es el balance que debe analizar el técnico a la hora de decidir”.