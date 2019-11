Gutiérrez: "Tuvimos 15 minutos nefastos contra River, esperamos que no se repita"

Nacional enfrenta este domingo a la hora 19 a Cerro Largo por la novena fecha del Clausura y Álvaro Gutiérrez brindó una conferencia de prensa este viernes, en la que tocó varios temas: el partido pasado contra River, el que viene ante los arachanes, los lesionados, el clásico y la posibilidad de perder a Matías Viña para enfrentar a Peñarol.

Sobre Cerro Largo, Gutiérrez dijo lo siguiente: “Es un equipo difícil, muy bien armado desde el año pasado, hizo muy buen Apertura, muy buen Intermedio y a pesar de que se le fueron jugadores tuvo buenas incorporaciones y lo está demostrando. Es muy ordenado, sabe cómo atacar y defender y esperamos en nuestra cancha poder minimizar esas virtudes que tienen y maximizar las nuestras. Será un partido trabajado en los 90 minutos”.

El técnico también se refirió a los lesionados, Matías Zunino y Mathías Corujo: “Matías (Zunino) no está descartado, está muy evolucionado y hasta último momento lo vamos a esperar. Corujo sí, para este y el próximo partido no va a estar, aunque viene evolucionando muy bien; no ha sido tan grave la lesión, la rotura es mínima, vamos a ver en el día a día. Después la disyuntiva nuestra es si arriesgar mucho o perderlo dos o tres partidos más, o esperar. Vamos a charlar con el cuerpo médico y según nuestro criterio vamos a tomar una resolución”.

Entre las diferencias que existen entre Corujo y su reemplazante Mathías Laborda, señaló: “Corujo es el que más partidos ha jugado y es el titular; Laborda lo hizo muy bien, son otras características, Laborda va muy bien de arriba también, de repente es más agresivo, pero la diferencia que no tiene tanta experiencia como Guzmán”.

Nacional perdió el invicto en el Clausura en la fecha pasada frente a River Plate y Gutiérrez se refirió a aquel partido y al de este domingo: “No espero nada parecido a River, porque River empezó con línea de tres en lo que se refiere a táctica. En estrategia (Cerro Largo) tal vez intenta jugar si lo dejan. Los primeros minutos serán de mucha especulación y estudio del rival para después de los 15 o 20 minutos empezar a ver el desarrollo del partido”.

Sobre los errores cometidos contra River en el Saroldi, el DT indicó: “Los errores pasan, no hay que trabajarlos tanto prácticamente, fueron desatenciones puntuales y lo que más quería era que cada uno se diera cuenta y todos nos dimos cuenta, lo hablamos. Cuando te meten un gol de entrada después quedas a merced de lo que puede hacer el rival, sin vos imponer tu estrategia. Tuvimos 10 o 15 minutos nefastos con River que nos marcaron dos goles y después se nos hizo dificilísimo, primero porque River se sentía cómodo y a nosotros nos entró la desesperación. Puede pasar y esperemos que no vuelva a pasar y que estemos concentrados desde el minuto uno al final”.

En los próximos días el club retoma las obras en el Gran Parque Central, por lo que el estadio no estará disponible para el clásico del domingo 17 de noviembre. Al respecto, Gutiérrez indicó: “Nacional hace muchísimo tiempo tuvo la posibilidad de jugar en su casa, el estadio es un lindo estadio (Centenario) para jugar, coincidió justo que empiezan las obras y no vamos a tenerlo contra Peñarol y Rampla. Por un lado es una alegría que vuelvan las obras, pero el estadio para jugar un clásico es un buen lugar”.

También habló de la posible convocatoria de Matías Viña a la selección y que se pierda el encuentro contra Peñarol: “Estamos apoyando a la selección en todas su categorías, el proceso no es ajeno a lo que se juega cada equipo, no queremos avanzar en nada porque no hay nada dicho, no sabemos si va a estar o no”.