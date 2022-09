Hagobian aterriza en Montevideo en plena tormenta política con el FA y Cancillería

Sebastián Hagobian aterrizó en la madrugada de este viernes en el Aeropuerto de Carrasco en el ojo de una tormenta desatada en la interna del Frente Amplio. Mientras tanto, los coletazos políticos alcanzan a la Cancillería, que recibió este jueves una nota de la Embajada de Ucrania en Argentina pidiendo acciones judiciales contra el dirigente de Asamblea Uruguay por participar como observador del cuestionado referéndum ruso para anexar territorio ocupado.

La administración de Volodymyr Zelensky entiende que su seguimiento al desarrollo de la votación en Zaporiyia tipifica como un "crimen internacional", al validar un "llamado 'referéndum' que viola gravemente la soberanía e integridad territorial de Ucrania". La Cancillería ya se había desmarcado del hecho –algo que fue agradecido en la nota del jueves– luego de que Uruguay fuera incluido por el Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados de Ucrania en una lista de ocho países a los que acusó participar en un “crimen colectivo”.

A última hora de este jueves sesionaba el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay, en que se esperaba analizar cómo proceder respecto a la actuación de Hagobian, que representa al sector en la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa). El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había afirmado que "no comparten que haya ido, ni que no se lo haya informado al Frente, por más que haya ido a título personal".

La cúpula frentista –con el aval del dirigente astorista Carlos Varela Ubal– le había soltado la mano a Hagobian, un hecho que desató el malestar de los dirigentes del Partido Comunista, el Nuevo Espacio, la 711 y otros dentro de la Carifa, por considerarlo "un tiro en el pie" en pleno escándalo por el exjefe de la seguridad presidencial (Alejandro Astesiano) y por dejar expuesto al compañero. Ese estado de ánimo se enmarca en una serie de roces que las agrupaciones han mantenido con el referente de la Carifa, Ariel Bergamino, quien asesora de forma directa a Fernando Pereira.

Sin embargo, las fricciones en la izquierda escalan a otro nivel, con ciertos dirigentes que ponen la lupa en el desempeño de Hagobian dentro de la Intendencia de Montevideo (IM). Y es que el dirigente, en su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) Juvenil –donde representa al FA– debe viajar todos los meses a diversas instancias que tienen lugar en el exterior, ausentándose en su actual rol dentro de la División de Relaciones Internacionales.

Según consta en publicaciones de distintas redes sociales, Hagobian estuvo fuera del país en al menos 59 días en lo que va del año –30 de ellos hábiles–, en conferencias, asambleas y plenarias por Ciudad de México, Cuba, Caracas, San Salvador, entre otros. Esos números no cuentan todo el tiempo que pueda haber transcurrido desde la partida hasta el regreso a Montevideo, sino que señalan solo las fechas constatables mediante publicaciones en que Hagobian estuvo desempeñando tareas partidarias fuera del país.

Esas instancias de la Copppal le han permitido tener contacto con personalidades tan variadas como el opositor mexicano Alberto Moreno –líder priista cuestionado por otros en el FA–, la presidenta hondureña Xiomara Castro, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, la brasileña Dilma Rousseff, entre varios otros. Hagobian mantendrá esa investidura hasta diciembre de este año.

Por otro lado, un encuentro a nombre de la Copppal Juvenil con la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach, el pasado 23 de agosto, coincide con una misión oficial definida por la IM para el período entre el 20 y el 24 de ese mes, para concurrir al Encuentro de las Juventudes del Norte Grande. Fuentes políticas allegadas a Hagobian aseguraron que dicha instancia fue por fuera de las obligaciones laborales como representante de la comuna en el congreso.

El año pasado estuvo en el exterior durante al menos 42 días –26 de ellos hábiles–, según consta en redes sociales. Desde el entorno de Hagobian aseguraron a El Observador que todas las salidas se dan bajo licencia anual reglamentaria.

Si bien ese régimen alcanza los 21 días anuales, y el digesto municipal plantea requisitos estrictos para otras modalidades –como licencia sin goce de sueldo–, allegados al dirigente sostienen que acumula licencia por trabajar varios feriados y sacrificar los descansos veraniegos en sus tiempos en la Dirección de Aduanas (2015), de la que es funcionario, aunque hoy está como pase en comisión en la IM desde 2018.

Diego Battiste

Archivo. Intendencia de Montevideo

Esa dinámica generó roces durante el 2021 con el director de Desarrollo Económico de la comuna, Gustavo Cabrera, quien es a su vez un importante dirigente del Partido Comunista en la estructura municipal. Según pudo saber El Observador, ambos mantuvieron "diferencias de gestión" cuando Hagobian se desempeñaba como responsable del Cedel Casavalle, que depende de esa área. Entre las discrepancias se contó "la falta de confianza" motivada por una serie de desencuentros producto de los frecuentes viajes al exterior.

Esa relación fue uno de los temas deslizados en una reunión que tuvo lugar en la sede de Asamblea Uruguay entre los comunistas Gustavo Cabrera y Juan Canessa, y los astoristas Claudia Hugo, Carlos Varela Ubal (jerarca en la IM) y Carlos Varela Nestier (diputado), aunque desde ese sector sostienen que el contenido del encuentro apuntó a la proximidad de las elecciones internas del Frente Amplio (diciembre del 2021).

A partir del 1° de enero de este año, la comuna –por resolución firmada por el intendente interino Federico Graña– determinó el traslado de Hagobian desde el Cedel Casavalle a la división de Relaciones Internacionales. La versión institucional aportada por la IM a El Observador fue que entendían que el perfil del dirigente –dada su experiencia en política internacional– era más "compatible" con esa área, que hoy dirige Fabiana Goyeneche.

Desde entonces el Cedel Casavalle no tiene director definido, y está a cargo –provisoriamente– del titular de la unidad de Desarrollo Local, Pablo Balea.

Cuando este miércoles fue consultada en rueda de prensa, la intendenta Carolina Cosse respondió que no se había comunicado con Hagobian, al tiempo que zanjó: "La Intendencia no tiene nada que ver con eso". El dirigente había afirmado que viajó a Moscú a título personal, y que su observación en el referéndum no significaba un respaldo al suceso.