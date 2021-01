Hallaron un muerto en el río Santa Lucía

Un cuerpo sin vida fue hallado en las inmediaciones de la Isla Del Tigre en el Río Santa Lucía este domingo. El hombre, mayor de edad, fue encontrado a las 7:00 de la mañana por Prefectura de Santiago Vázquez, con la ayuda del Comando de Infantería de Marina.

Todo comenzó el viernes, cuando, decidió embarcarse en un barco pesquero (o deportivo) que no era apto para navegar en río. "No cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, los cuales son determinados por Prefectura", explicó Pablo González, encargado de las relaciones públicas de la Armada Nacional. La embarcación no realizó el despacho "porque no estaba registrada", añadió González.

La familia del joven denunció su desaparición el sábado por la mañana. A su vez, una llamada al 106 (número de emergencia de Prefectura) notificó sobre una embarcación pesquera abandonada a orillas de la Isla del Tigre. Los familiares reconocieron el barco y comenzó así la búsqueda del cuerpo: "Se activó el Centro Coordinador de Rescate. La búsqueda se efectuó hasta la noche. A las seis de la mañana del domingo se retomó y sobre las siete se divisó el cuerpo flotando", narró González.

A continuación, se le solicitó a los familiares que reconocieran el cuerpo. Por protocolo, una emergencia médica constató el fallecimiento. González indicó que aún no hay resultado de la autopsia.

Comienzo del 2021

En lo que va del año, han ocurrido cuatro ahogamientos. Sin embargo, González alertó que algunos han ocurrido por otras casusas. Citó el ejemplo de Pablo Delgado, que falleció el primer día del año a causa de un infarto mientras surfeaba en la costa de Punta del Este.

A su vez, nombró al jugador de fútbol Maximiliano Pereira, el joven ahogado en Costa Azul y por último un hombre en Punta Espinillo.

González explicó que, en promedio, "hay 20 ahogados por año" y normalmente ocurre en jóvenes de "entre 20 y 30 años".